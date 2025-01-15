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Güney Kore tarihinde bir ilk: Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı
Güney Kore tarihinde bir ilk: Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Güney Kore, tarihlerinde ilk kez bir devlet başkanının gözaltına alınmasına tanıklık etti. Sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden geçici... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T07:58+0300
2025-01-15T08:25+0300
dünya
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yoon suk-yeol
gözaltı
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol gözaltına alınarak ifade için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’ne (CIO) götürüldü.Gözaltı, başkanlık konutunda soruşturmacılar ile Yoon'un ekibi arasında saatler süren görüşmelerin ardından yapıldı.Haberde, “CIO, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ü ayaklanmaya liderlik etme suçlamasıyla gözaltına aldı” ifadesine yer verildi.Ülke lideri, gözaltına alınmasını, “kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek amacıyla gönüllü olarak CIO karşısına çıkmak” olarak nitelendirdi.Sıkıyönetim kriziYoon, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak Ulusal Meclis’in yaptığı oylamada bu kararı kaldırmasıya Yoon, 14 Aralık’ta kararı geri çekmek zorunda kaldı.Ulusal Meclis, 14 Aralık’ta yaptığı oylamada, Yoon’un azlini talep etti. Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi.Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık’taki oylamada Han için de azil kararı verildi. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.Gözaltı sürecinde neler yaşandıGüney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık’ta ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı verdi, ancak 3 Ocak'ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine emir infaz edilemedi.CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini ve doğrudan emri uygulayacaklarını ifade ederek ikinci kez harekete geçti. Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla karşılaştı. Ayrıca Başkanlık konutu çevresinde, Yoon’a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekilleri de protesto için olay yerine gitti.Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirildi.İlk teşebbüsün aksine güvenlik güçleri ve devlet başkanlığı görevlileri arasında arbede yaşanmadan Yoon gözaltına alınarak CIO ofisine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/trump-kubanin-terorizmi-destekleyen-devletler-listesinden-cikarilmasi-kararini-gozden-gecirebilir-1092682232.html
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güney kore, yoon suk-yeol, gözaltı, tutuklama
güney kore, yoon suk-yeol, gözaltı, tutuklama

Güney Kore tarihinde bir ilk: Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı

07:58 15.01.2025 (güncellendi: 08:25 15.01.2025)
Güney Kore'de görevden geçici olarak uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı
Güney Kore'de görevden geçici olarak uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Güney Kore, tarihlerinde ilk kez bir devlet başkanının gözaltına alınmasına tanıklık etti. Sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon, ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol gözaltına alınarak ifade için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’ne (CIO) götürüldü.
Gözaltı, başkanlık konutunda soruşturmacılar ile Yoon'un ekibi arasında saatler süren görüşmelerin ardından yapıldı.
Haberde, “CIO, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ü ayaklanmaya liderlik etme suçlamasıyla gözaltına aldı” ifadesine yer verildi.
Ülke lideri, gözaltına alınmasını, “kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek amacıyla gönüllü olarak CIO karşısına çıkmak” olarak nitelendirdi.

Sıkıyönetim krizi

Yoon, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak Ulusal Meclis’in yaptığı oylamada bu kararı kaldırmasıya Yoon, 14 Aralık’ta kararı geri çekmek zorunda kaldı.
Ulusal Meclis, 14 Aralık’ta yaptığı oylamada, Yoon’un azlini talep etti. Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi.
Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık’taki oylamada Han için de azil kararı verildi. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.

Gözaltı sürecinde neler yaşandı

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık’ta ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı verdi, ancak 3 Ocak'ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine emir infaz edilemedi.
CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini ve doğrudan emri uygulayacaklarını ifade ederek ikinci kez harekete geçti.
Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla karşılaştı. Ayrıca Başkanlık konutu çevresinde, Yoon’a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekilleri de protesto için olay yerine gitti.
Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirildi.
İlk teşebbüsün aksine güvenlik güçleri ve devlet başkanlığı görevlileri arasında arbede yaşanmadan Yoon gözaltına alınarak CIO ofisine götürüldü.
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