Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı
Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı
20.08.2025
dünya
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birbirlerini anlamamaları durumunda ABD’nin tehlikeye gireceğini açıkladı. Trump, Mark Levin’e verdiği röportajda, “Eğer Başkan Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı” ifadelerini kullandı.Ayrıca Trump, Putin ve Zelenskiy ile yaptığı başarılı görüşmelerin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözülmesi için iyi bir şansın bulunduğunu söyledi. Verdiği röportajda Trump, “Bunu durdurmaya çalışacağız ve bence iyi bir şansımız var” dedi.Trump, görev süresi boyunca olası bir Üçüncü Dünya Savaşı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyleyerek, “Her şey Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru gidiyordu ama artık bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak, bu oldukça iyi bir gelişme” dedi.
SON HABERLER
abd, donald trump, rusya, vladimir putin
abd, donald trump, rusya, vladimir putin

Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı

02:07 20.08.2025
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Mark Levin ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Trump, "Putin ile aramızda anlayış olmasa ABD tehlikede olurdu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birbirlerini anlamamaları durumunda ABD’nin tehlikeye gireceğini açıkladı.
Trump, Mark Levin’e verdiği röportajda, “Eğer Başkan Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, Putin ve Zelenskiy ile yaptığı başarılı görüşmelerin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözülmesi için iyi bir şansın bulunduğunu söyledi.
Verdiği röportajda Trump, “Bunu durdurmaya çalışacağız ve bence iyi bir şansımız var” dedi.
Trump, görev süresi boyunca olası bir Üçüncü Dünya Savaşı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyleyerek, “Her şey Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru gidiyordu ama artık bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak, bu oldukça iyi bir gelişme” dedi.
DÜNYA
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
00:46
