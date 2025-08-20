Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
20.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birbirlerini anlamamaları durumunda ABD’nin tehlikeye gireceğini açıkladı. Trump, Mark Levin’e verdiği röportajda, “Eğer Başkan Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı” ifadelerini kullandı.Ayrıca Trump, Putin ve Zelenskiy ile yaptığı başarılı görüşmelerin ardından, Ukrayna’daki çatışmanın çözülmesi için iyi bir şansın bulunduğunu söyledi. Verdiği röportajda Trump, “Bunu durdurmaya çalışacağız ve bence iyi bir şansımız var” dedi.Trump, görev süresi boyunca olası bir Üçüncü Dünya Savaşı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyleyerek, “Her şey Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru gidiyordu ama artık bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak, bu oldukça iyi bir gelişme” dedi.
