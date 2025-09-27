https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/abd-kolombiya-devlet-baskani-gustavo-petronun-vizesini-iptal-etti-1099715032.html

ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun vizesini iptal etti

New York'ta düzenlenen bir gösteride ABD askerlerine 'Trump'ın emirlerine uymayın' çağrısı yapan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ABD vizesi iptal... 27.09.2025

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’ta bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun, Cuma günü düzenlenen Filistin yanlısı bir protestoda yaptığı konuşma, Washington’un tepkisine yol açtı.Petro, sosyal medyada paylaştığı videoda İspanyolca konuşarak “Dünya kurtuluş ordusu” kurulması çağrısında bulundu ve “ABD ordusundaki tüm askerlerden insanlığa silah doğrultmamalarını istiyorum. Trump’ın emrine değil, insanlığın emrine uyun” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri’nden 'sorumsuz ve kışkırtıcı' tepkisiABD Dışişleri Bakanlığı ise Petro’nun sözlerini “ABD askerlerini emir dinlememeye ve şiddete teşvik” olarak niteledi ve Kolombiya liderinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya paylaşımında kararın “sorumsuz ve kışkırtıcı eylemler” nedeniyle alındığını belirtti.Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti ise X'te yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun vizesinin iptal edilmesi gerektiğini savunarak Washington’u çifte standartla suçladı. Benedetti, “İmparatorluk onu koruyor, Petro ise yüzüne gerçeği söyleyen tek başkan olduğu için bedel ödüyor” dedi.Karayipler’deki hava saldırılarına tepki göstermiştiPetro, bu hafta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşındığı iddia edilen teknelere düzenlediği hava saldırılarının soruşturulması çağrısında bulunmuştu. Saldırıların, Kolombiya ve Latin Amerika’yı “şiddet yoluyla kontrol etme” amacı taşıdığını söyleyen Petro, ölenlerin arasında Kolombiyalıların da bulunması halinde ABD'li yetkililere karşı yasal süreç başlatılması gerektiğini' belirtti.ABD ise bu operasyonları Venezuela açıklarındaki uyuşturucu karşıtı girişimi olarak savunuyor. ABD, Filistin heyetine vize vermemiştiÖte yandan Washington, BM Genel Kurulu’na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerini de reddederek ABD’deki toplantıya katılmalarını engelledi. ABD’nin ev sahibi olarak BM delegasyonlarına vize sağlaması, genellikle diplomatik teamül kabul edilmekte.

