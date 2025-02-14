https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/pkkkcknin-fransa-yapilanmasinda-yer-alan-medeni-altundere-yakalandi-1093657830.html
PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandı
PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, ortak düzenledikleri operasyonla PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:12+0300
2025-02-14T10:12+0300
2025-02-14T10:12+0300
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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyonla yakalanan Medeni Altundere'nin uzun süredir MİT'in takibinde olduğu ifade edilerek örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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medeni altundere, pkk, mit, fransa, istanbul
medeni altundere, pkk, mit, fransa, istanbul
PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, ortak düzenledikleri operasyonla PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakalandığı açıklandı.
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyonla yakalanan Medeni Altundere'nin uzun süredir MİT'in takibinde olduğu ifade edilerek örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.