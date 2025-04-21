https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francis-hayatini-kaybetti-1095543622.html

Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetti: Cenaze törenini bizzat planlamıştı

Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetti: Cenaze törenini bizzat planlamıştı

Sputnik Türkiye

Papa Francis, 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık durumu, cenaze planı ve vefatına dair tüm detaylar bu haberde.

2025-04-21T10:59+0300

2025-04-21T10:59+0300

2025-04-21T11:27+0300

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21 Nisan 2025 tarihinde, Katolik kilisesinin 266. papası olan Papa Francis, Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında sabaha karşı hayatını kaybetti. Paskalya Bayramı’nın hemen ertesi gününe denk gelen bu haber tüm dünyada manşetlerde yerini aldı.8 asırlık kuralları değiştirerek kendi cenazesini kendi organize eden Francis, iki hafta önce hastaneden taburcu olmuş, dün Paskalya Bayramı'nda halkla bir araya gelmişti.88 yaşındaki Papa, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam etmiştiŞubat ayında şiddetli bronşit geçiren ve ardından çift taraflı zatürre teşhisiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde 37 gün tedavi gören Papa Francis, sadece iki hafta önce taburcu olmuştu. Kendi cenaze törenini planlayan i̇lk Papa olduKatolik Kilisesi'nin sekiz yüzyıllık geleneklerine meydan okuyan Papa Francis, kendi cenaze törenini önceden planlayan ilk papa olarak tarihe geçti. Törenin detaylarının ilerleyen günlerde Vatikan Basın Bürosu tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Mayıs ayında İznik'e gelecektiVatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Papa Francis ve Patrik Bartholomeos 26 Mayıs'ta bir araya gelecekti.Papa Francis kimdir?1936 yılında Arjantin'de doğan Jorge Mario Bergoglio, 2013 yılında papa seçildi. Mütevazı yaşam tarzı, toplumsal adalet vurgusu ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Francis, modern çağın en etkili dini liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.Nereye gömülecek?Papalar genellikle Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na gömülürler. Bu bazilikanın alt kısmında bulunan Vatikan Mağaraları (Grotte Vaticane), yüzyıllardır pek çok papanın mezar yeri olarak kullanıldı.İşte Papaların gömüldüğü yerlerle i̇lgili bazı detaylar:Papaların nerede gömüleceği genellikle ölümden önce planlanır ve Vatikan tarafından resmi olarak organize edilir. Papa Francis de haberimizde bahsettiğimiz gibi kendi cenaze düzenlemelerini önceden yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/vatikan-devlet-sekreteri-papanin-yonetime-donecegini-acikladi-eskisi-gibi-degil-1094932404.html

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