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Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetti: Cenaze törenini bizzat planlamıştı
Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetti: Cenaze törenini bizzat planlamıştı
Sputnik Türkiye
Papa Francis, 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık durumu, cenaze planı ve vefatına dair tüm detaylar bu haberde.
2025-04-21T10:59+0300
2025-04-21T11:27+0300
dünya
papa francis
öldü
ölüm
vatikan
katolik kilisesi
arjantin
patrik bartholomeos
i̇znik
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21 Nisan 2025 tarihinde, Katolik kilisesinin 266. papası olan Papa Francis, Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında sabaha karşı hayatını kaybetti. Paskalya Bayramı’nın hemen ertesi gününe denk gelen bu haber tüm dünyada manşetlerde yerini aldı.8 asırlık kuralları değiştirerek kendi cenazesini kendi organize eden Francis, iki hafta önce hastaneden taburcu olmuş, dün Paskalya Bayramı'nda halkla bir araya gelmişti.88 yaşındaki Papa, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam etmiştiŞubat ayında şiddetli bronşit geçiren ve ardından çift taraflı zatürre teşhisiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde 37 gün tedavi gören Papa Francis, sadece iki hafta önce taburcu olmuştu. Kendi cenaze törenini planlayan i̇lk Papa olduKatolik Kilisesi'nin sekiz yüzyıllık geleneklerine meydan okuyan Papa Francis, kendi cenaze törenini önceden planlayan ilk papa olarak tarihe geçti. Törenin detaylarının ilerleyen günlerde Vatikan Basın Bürosu tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Mayıs ayında İznik'e gelecektiVatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Papa Francis ve Patrik Bartholomeos 26 Mayıs'ta bir araya gelecekti.Papa Francis kimdir?1936 yılında Arjantin'de doğan Jorge Mario Bergoglio, 2013 yılında papa seçildi. Mütevazı yaşam tarzı, toplumsal adalet vurgusu ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Francis, modern çağın en etkili dini liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.Nereye gömülecek?Papalar genellikle Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na gömülürler. Bu bazilikanın alt kısmında bulunan Vatikan Mağaraları (Grotte Vaticane), yüzyıllardır pek çok papanın mezar yeri olarak kullanıldı.İşte Papaların gömüldüğü yerlerle i̇lgili bazı detaylar:Papaların nerede gömüleceği genellikle ölümden önce planlanır ve Vatikan tarafından resmi olarak organize edilir. Papa Francis de haberimizde bahsettiğimiz gibi kendi cenaze düzenlemelerini önceden yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/vatikan-devlet-sekreteri-papanin-yonetime-donecegini-acikladi-eskisi-gibi-degil-1094932404.html
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papa francis, papa, papa öldü mü, papa öldü, papa francis kimdir, vatikan papa açıklama, papa son dakika, papa ne demek, papa ölünce ne yapılır, papa öldüğünde ne olur, papa ölüm töreni, papa öldüğünde ne yapılır, papa gümüş ve çekiç, papa kaç yaşında, papa kaç yılda bir seçilir, papa kaç yıl görev yapar, papa ne zaman öldü, papa neden öldü, papa ölüm sebebi

Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetti: Cenaze törenini bizzat planlamıştı

10:59 21.04.2025 (güncellendi: 11:27 21.04.2025)
© AA / isabella BonottoPaskalya Bayramı, Papa Francis
Paskalya Bayramı, Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA / isabella Bonotto
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan’daki ikametgahında hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa, sağlık sorunlarına rağmen Paskalya Bayramı’nda son kez halkla buluşmuştu ve Mayıs ayında İznik'e gelmesi bekleniyordu.
21 Nisan 2025 tarihinde, Katolik kilisesinin 266. papası olan Papa Francis, Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında sabaha karşı hayatını kaybetti. Paskalya Bayramı’nın hemen ertesi gününe denk gelen bu haber tüm dünyada manşetlerde yerini aldı.
8 asırlık kuralları değiştirerek kendi cenazesini kendi organize eden Francis, iki hafta önce hastaneden taburcu olmuş, dün Paskalya Bayramı'nda halkla bir araya gelmişti.

88 yaşındaki Papa, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam etmişti

Şubat ayında şiddetli bronşit geçiren ve ardından çift taraflı zatürre teşhisiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde 37 gün tedavi gören Papa Francis, sadece iki hafta önce taburcu olmuştu.

Kendi cenaze törenini planlayan i̇lk Papa oldu

Katolik Kilisesi'nin sekiz yüzyıllık geleneklerine meydan okuyan Papa Francis, kendi cenaze törenini önceden planlayan ilk papa olarak tarihe geçti. Törenin detaylarının ilerleyen günlerde Vatikan Basın Bürosu tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Mayıs ayında İznik'e gelecekti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Papa Francis ve Patrik Bartholomeos 26 Mayıs'ta bir araya gelecekti.

Papa Francis kimdir?

1936 yılında Arjantin'de doğan Jorge Mario Bergoglio, 2013 yılında papa seçildi. Mütevazı yaşam tarzı, toplumsal adalet vurgusu ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Francis, modern çağın en etkili dini liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Nereye gömülecek?

Papalar genellikle Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na gömülürler. Bu bazilikanın alt kısmında bulunan Vatikan Mağaraları (Grotte Vaticane), yüzyıllardır pek çok papanın mezar yeri olarak kullanıldı.

İşte Papaların gömüldüğü yerlerle i̇lgili bazı detaylar:

Aziz Petrus'un Mezarı: Bazilikanın tam altında, Hristiyanlığın ilk papası olarak kabul edilen Aziz Petrus'un mezarı bulunur. Bu, diğer papalar için de kutsal bir mezar alanı oluşturur.
Vatikan Mağaraları: Bugüne kadar 90'dan fazla papanın naaşı bu alana gömülmüştü. Bazıları lahitlerde, bazıları özel şapellerde yer alıyor.
İstisnalar: Bazı papalar başka yerlere gömülmüştür. Örneğin, Papa John Paul II önce Vatikan Mağaraları’na defnedildi, daha sonra bazilikanın üst kısmına taşındı. Papa Benedict XVI ise 2022'de vefat ettikten sonra Papa John Paul II’nin önceki mezarına, yani Vatikan Mağaraları'na gömülmüştü.
Papaların nerede gömüleceği genellikle ölümden önce planlanır ve Vatikan tarafından resmi olarak organize edilir. Papa Francis de haberimizde bahsettiğimiz gibi kendi cenaze düzenlemelerini önceden yapmıştı.
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