https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tibeti-71-buyuklugunde-deprem-vurdu-hindistan-bile-hissetti-cok-sayida-bina-yikildi-en-az-9-kisi-1092409620.html

Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti: Çok sayıda bina yıkıldı, en az 36 kişi hayatını kaybetti

Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti: Çok sayıda bina yıkıldı, en az 36 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tibet-Nepal sınırı yakınlarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T07:12+0300

2025-01-07T07:12+0300

2025-01-07T07:42+0300

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Bugün sabah saatlerinde Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi.Deprem, yerel saatle 6:35’te kaydedildi ve hemen ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Bu durum, hem Nepal hem de Hindistan'da paniğe neden oldu.Artçı sarsıntılar peş peşe geldiUlusal Sismoloji Merkezi'nin (NCS) verilerine göre, ana depremden sonra iki artçı sarsıntı kaydedildi:Bu sarsıntılar, bölgede depremin etkilerini artırırken, yerel halkı daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesine sevk etti.Çok sayıda bina yıkıldı: Şimdilik bilinen 36 kişi hayatını kaybettiDevlet yayın kuruluşu CCTV’nin açıklamasına göre, Dingri ilçesi ve çevresinde çok güçlü sarsıntılar hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların, özellikle zorlu hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediği ifade edildi.Bölgenin jeolojik riskleriDepremin meydana geldiği Tibet-Nepal sınırı, Avrasya ve Hindistan tektonik levhalarının çarpıştığı jeolojik olarak aktif bir bölge olarak biliniyor. Bu bölge, Himalayaların oluşumuna neden olan levha hareketleri nedeniyle sık sık büyük depremlerle karşılaşıyor.Uzmanlar, gelecekte de bu tür depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrası halkın güvenli bölgelere tahliyesine yönelik çalışmalar başlatıldı.Hindistan’dan bile hissedildiTibet’teki depremin etkileri Hindistan’da da paniğe neden oldu. Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerde hissedilen sarsıntılar, halkı sokağa döktü. Yetkililer, şu ana kadar Hindistan’da herhangi bir can kaybı ya da büyük hasar rapor edilmediğini belirtti.Depremlerle yaşayan bir bölgeTibet ve çevresi, aktif deprem bölgelerinden biri olması nedeniyle sürekli risk altında. Uzmanlar, bölge halkının depreme dayanıklı binalarda yaşamalarını ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemelerini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html

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