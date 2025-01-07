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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti: Çok sayıda bina yıkıldı, en az 36 kişi hayatını kaybetti
Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti: Çok sayıda bina yıkıldı, en az 36 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tibet-Nepal sınırı yakınlarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:12+0300
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Bugün sabah saatlerinde Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi.Deprem, yerel saatle 6:35’te kaydedildi ve hemen ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Bu durum, hem Nepal hem de Hindistan'da paniğe neden oldu.Artçı sarsıntılar peş peşe geldiUlusal Sismoloji Merkezi'nin (NCS) verilerine göre, ana depremden sonra iki artçı sarsıntı kaydedildi:Bu sarsıntılar, bölgede depremin etkilerini artırırken, yerel halkı daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesine sevk etti.Çok sayıda bina yıkıldı: Şimdilik bilinen 36 kişi hayatını kaybettiDevlet yayın kuruluşu CCTV’nin açıklamasına göre, Dingri ilçesi ve çevresinde çok güçlü sarsıntılar hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların, özellikle zorlu hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediği ifade edildi.Bölgenin jeolojik riskleriDepremin meydana geldiği Tibet-Nepal sınırı, Avrasya ve Hindistan tektonik levhalarının çarpıştığı jeolojik olarak aktif bir bölge olarak biliniyor. Bu bölge, Himalayaların oluşumuna neden olan levha hareketleri nedeniyle sık sık büyük depremlerle karşılaşıyor.Uzmanlar, gelecekte de bu tür depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrası halkın güvenli bölgelere tahliyesine yönelik çalışmalar başlatıldı.Hindistan’dan bile hissedildiTibet’teki depremin etkileri Hindistan’da da paniğe neden oldu. Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerde hissedilen sarsıntılar, halkı sokağa döktü. Yetkililer, şu ana kadar Hindistan’da herhangi bir can kaybı ya da büyük hasar rapor edilmediğini belirtti.Depremlerle yaşayan bir bölgeTibet ve çevresi, aktif deprem bölgelerinden biri olması nedeniyle sürekli risk altında. Uzmanlar, bölge halkının depreme dayanıklı binalarda yaşamalarını ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemelerini öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
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tibet son dakika, son depremler, tibet deprem, 7.1 büyüklüğünde deprem, tibet-nepal sınırı deprem, dingri deprem haberi, tibet artçı sarsıntılar, himalayalar deprem riski, hindistan’da hissedilen deprem, nepal deprem haberi, tibet deprem can kaybı, nepal-hindistan deprem bölgesi, tibet’te bina çökmeleri

Tibet'i 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu, Hindistan bile hissetti: Çok sayıda bina yıkıldı, en az 36 kişi hayatını kaybetti

07:12 07.01.2025 (güncellendi: 07:42 07.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Tibet-Nepal sınırı yakınlarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerinde de hissedildi. İlk depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken, bölgedeki can kaybı 9 olarak açıklanmasının ardından hızla yükselerek 36 oldu.
Bugün sabah saatlerinde Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
Deprem, yerel saatle 6:35’te kaydedildi ve hemen ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Bu durum, hem Nepal hem de Hindistan'da paniğe neden oldu.

Artçı sarsıntılar peş peşe geldi

Ulusal Sismoloji Merkezi'nin (NCS) verilerine göre, ana depremden sonra iki artçı sarsıntı kaydedildi:
4.7 büyüklüğündeki artçı deprem, saat 07:02’de 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4.9 büyüklüğündeki diğer artçı sarsıntı ise saat 07:07’de 30 kilometre derinlikte meydana geldi.
Bu sarsıntılar, bölgede depremin etkilerini artırırken, yerel halkı daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesine sevk etti.

Çok sayıda bina yıkıldı: Şimdilik bilinen 36 kişi hayatını kaybetti

Devlet yayın kuruluşu CCTV’nin açıklamasına göre, Dingri ilçesi ve çevresinde çok güçlü sarsıntılar hissedildi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların, özellikle zorlu hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediği ifade edildi.

Bölgenin jeolojik riskleri

Depremin meydana geldiği Tibet-Nepal sınırı, Avrasya ve Hindistan tektonik levhalarının çarpıştığı jeolojik olarak aktif bir bölge olarak biliniyor. Bu bölge, Himalayaların oluşumuna neden olan levha hareketleri nedeniyle sık sık büyük depremlerle karşılaşıyor.
Uzmanlar, gelecekte de bu tür depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrası halkın güvenli bölgelere tahliyesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Hindistan’dan bile hissedildi

Tibet’teki depremin etkileri Hindistan’da da paniğe neden oldu. Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerde hissedilen sarsıntılar, halkı sokağa döktü. Yetkililer, şu ana kadar Hindistan’da herhangi bir can kaybı ya da büyük hasar rapor edilmediğini belirtti.

Depremlerle yaşayan bir bölge

Tibet ve çevresi, aktif deprem bölgelerinden biri olması nedeniyle sürekli risk altında. Uzmanlar, bölge halkının depreme dayanıklı binalarda yaşamalarını ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemelerini öneriyor.
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