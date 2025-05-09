https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kuzey-koreden-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-1096079355.html
Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı
Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’de düzenlenen atış talimi kapsamında, tüm birimlerin acilen nükleer karşı saldırıya hazır hale getirilmesine yönelik bir tatbikat düzenlendi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T07:17+0300
2025-05-09T07:17+0300
2025-05-09T09:16+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
tatbikat
nükleer saldırı
kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı.Haberde, “Tatbikat amacına ulaşmış, herhangi bir nükleer krize hızlı müdahale için komuta ve seferberlik sisteminin güvenilirliği teyit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html
kuzey kore
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kuzey kore, kim jong-un, tatbikat, nükleer saldırı, kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore, kim jong-un, tatbikat, nükleer saldırı, kore merkezi haber ajansı (kcna)
Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı
07:17 09.05.2025 (güncellendi: 09:16 09.05.2025)
Kuzey Kore’de düzenlenen atış talimi kapsamında, tüm birimlerin acilen nükleer karşı saldırıya hazır hale getirilmesine yönelik bir tatbikat düzenlendi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı.
Haberde, “Tatbikat amacına ulaşmış, herhangi bir nükleer krize hızlı müdahale için komuta ve seferberlik sisteminin güvenilirliği teyit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.
Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.