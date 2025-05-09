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Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı
Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’de düzenlenen atış talimi kapsamında, tüm birimlerin acilen nükleer karşı saldırıya hazır hale getirilmesine yönelik bir tatbikat düzenlendi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T07:17+0300
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dünya
kuzey kore
kim jong-un
tatbikat
nükleer saldırı
kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı.Haberde, “Tatbikat amacına ulaşmış, herhangi bir nükleer krize hızlı müdahale için komuta ve seferberlik sisteminin güvenilirliği teyit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html
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kuzey kore, kim jong-un, tatbikat, nükleer saldırı, kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore, kim jong-un, tatbikat, nükleer saldırı, kore merkezi haber ajansı (kcna)

Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı

07:17 09.05.2025 (güncellendi: 09:16 09.05.2025)
© Kuzey Kore resmi Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kuzey Kore hipersonik füze testi
Kuzey Kore hipersonik füze testi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Kuzey Kore resmi Merkezi Haber Ajansı (KCNA)
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Kuzey Kore’de düzenlenen atış talimi kapsamında, tüm birimlerin acilen nükleer karşı saldırıya hazır hale getirilmesine yönelik bir tatbikat düzenlendi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı.
Haberde, “Tatbikat amacına ulaşmış, herhangi bir nükleer krize hızlı müdahale için komuta ve seferberlik sisteminin güvenilirliği teyit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.
Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
DÜNYA
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi
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