https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kuzey-koreden-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-1096079355.html

Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı

Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’de düzenlenen atış talimi kapsamında, tüm birimlerin acilen nükleer karşı saldırıya hazır hale getirilmesine yönelik bir tatbikat düzenlendi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T07:17+0300

2025-05-09T07:17+0300

2025-05-09T09:16+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

tatbikat

nükleer saldırı

kore merkezi haber ajansı (kcna)

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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı.Haberde, “Tatbikat amacına ulaşmış, herhangi bir nükleer krize hızlı müdahale için komuta ve seferberlik sisteminin güvenilirliği teyit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html

kuzey kore

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kuzey kore, kim jong-un, tatbikat, nükleer saldırı, kore merkezi haber ajansı (kcna)