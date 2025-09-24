Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/beyaz-saray-eger-yuruyen-merdiveni-biri-durdurduysa-o-kisi-derhal-isten-cikarilmali-ve-1099621600.html
Beyaz Saray: Eğer yürüyen merdiveni biri durdurduysa o kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalı
Beyaz Saray: Eğer yürüyen merdiveni biri durdurduysa o kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın kullandığu yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulmuş olabileceğini 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T02:24+0300
2025-09-24T02:24+0300
dünya
haberler
abd
karoline leavitt
donald trump
the times
melania trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099621443_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_68e66997cbd779e18c3111950456a304.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin bir açıklama yaptı.Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti.The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup 'BM'nin parası bitti' mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-bm-genel-kurulunda-konusuyor-silahlar-dunyayi-paramparca-etti-1099607416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099621443_95:0:1006:683_1920x0_80_0_0_fb5cc0e481120ba990f8b6f73c837564.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, karoline leavitt, donald trump, the times, melania trump
haberler, abd, karoline leavitt, donald trump, the times, melania trump

Beyaz Saray: Eğer yürüyen merdiveni biri durdurduysa o kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalı

02:24 24.09.2025
© AP Photo / Stefan JeremiahPresident Donald Trump, center, and First Lady Melania Trump, upper right, walk up the escalator after it stalled as he rode up to the General Assembly Hall, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters.
President Donald Trump, center, and First Lady Melania Trump, upper right, walk up the escalator after it stalled as he rode up to the General Assembly Hall, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın kullandığu yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulmuş olabileceğini
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti.
The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup 'BM'nin parası bitti' mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Trump: 7 savaşı bitirdim, BM bana bozuk prompter ve arızalı yürüyen merdiven verdi
Dün, 17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала