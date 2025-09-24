https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/beyaz-saray-eger-yuruyen-merdiveni-biri-durdurduysa-o-kisi-derhal-isten-cikarilmali-ve-1099621600.html
Beyaz Saray: Eğer yürüyen merdiveni biri durdurduysa o kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin bir açıklama yaptı.Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti.The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup 'BM'nin parası bitti' mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.
