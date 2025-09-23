https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/monako-filistin-devletini-tanidigini-acikladi-1099585084.html

Belçika, Monako ve Malta, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Monako, Belçika ve Malta, Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin başından... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T00:40+0300

2025-09-23T00:40+0300

2025-09-23T01:30+0300

Monako Prensi 2. Albert, BM konferansında ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıklayarak iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.Prens Albert, “Bugün, İsrail’in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin’i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz. Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur” dedi.Prens, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurgulayarak, iki devletli çözümün kalıcı istikrara giden yolu açacağını vurguladı. Konuşmasını, “Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir” sözleriyle tamamladı.Belçika, Malta ve Lüksemburg'da Filistin'i tanıyorBelçika Başbakanı Bart De Wever, "Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik sinyal veriyor" diyerek Filistin Devleti'ni tanıdı. Öte yandan Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Malta da Filistin'i tanıdığını açıkladı.

2025

