Monako, Belçika ve Malta, Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin başından... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Belçika, Monako ve Malta, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı
00:40 23.09.2025 (güncellendi: 01:30 23.09.2025)
Monako, Belçika ve Malta, Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin başından beri İsrail’in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşamasını, aynı zamanda Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını savunduğunu belirtti.
Monako Prensi 2. Albert, BM konferansında ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıklayarak iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.
Prens Albert, “Bugün, İsrail’in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin’i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz. Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur” dedi.
Prens, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurgulayarak, iki devletli çözümün kalıcı istikrara giden yolu açacağını vurguladı. Konuşmasını, “Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir” sözleriyle tamamladı.
Belçika, Malta ve Lüksemburg'da Filistin'i tanıyor
Belçika Başbakanı Bart De Wever, "Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik sinyal veriyor" diyerek Filistin Devleti'ni tanıdı. Öte yandan Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Malta da Filistin'i tanıdığını açıkladı.