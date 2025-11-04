https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/singapurda-kirbac-cezasi-ongoren-yasa-kabul-edildi-sucun-derecesine-gore-en-az-6-en-fazla-24-kirbac-1100737335.html
Singapur’da kırbaç cezası öngören yasa kabul edildi: Suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecek
Singapur'da en yaygın suç olarak kabul edilen dolandırıcılığa karşı 'kırbaç cezası' yürürlüğe giriyor. Bu suça karışanlara kırbaç cezasını öngören yasa Meclis'te kabul edildi. The Straits Times gazetesinin haberine göre yeni ceza yasası kapsamında, dolandırıcılık suçlarına karışanlara para ve hapis cezalarının yanı sıra kırbaç cezası da uygulanacak. Söz konusu suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecek. Singapur'da Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann, ülkede en yaygın suç türünün dolandırıcılık olduğunu belirtti. Bakanın açıklamalarına göre Singapur'da dolandırıcılık tüm suçların yüzde 60'ını oluşturuyor. 2020-2025 döneminde yaklaşık 190 bin dolandırıcılık vakasının olduğu ülkede maddi kayıp yaklaşık 3.7 milyar dolar.
23:31 04.11.2025 (güncellendi: 23:35 04.11.2025)
