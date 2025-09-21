Türkiye
Portekiz, Filistin devletini resmen tanıdı
Portekiz, Filistin devletini resmen tanıdı
Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T22:22+0300
2025-09-21T23:27+0300
Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin ardından Portekiz de, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı. Filistin'i tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 153'e yükseldi.Portekiz medyasında paylaşılan açıklamada, ülkenin Filistin'i resmen bir devlet olarak tanıdığını bildirildi.SIC Noticias'ın haberine göre, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu kararı Portekiz'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde yaptığı konuşmada duyurdu.Rangel, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir" dedi.İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını vurgulayan Rangel, "Filistin devletinin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.Diğer yandan BM Genel Kurulu için New York'a hareket eden Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, gün içinde Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin devletini resmen tanımasına 'tam destek verdiğini, bunun iki devletli çözümün yolunu açacağına inandığını' ifade etti.Filistin devletini bugün Kanada, Avustralya ve İngiltere de resmen tanıdığını duyurmuştu.
