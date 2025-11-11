https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-senatosundan-gecici-butceye-onay-hukumet-yeniden-aciliyor-1100881047.html

ABD Senatosundan geçici bütçeye onay: Hükümet yeniden açılıyor

ABD Senatosundan geçici bütçeye onay: Hükümet yeniden açılıyor

Sputnik Türkiye

ABD’li senatörler, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasına son verecek olan geçici bütçeyi onayladı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T07:31+0300

2025-11-11T07:31+0300

2025-11-11T07:33+0300

dünya

abd

abd kongresi

abd senatosu

donald trump

temsilciler meclisi

bütçe

kevin hassett

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087929655_0:121:2316:1424_1920x0_80_0_0_b626314a897cd3cbdc39c96178e594ce.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD Senatosu’nda, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısı 60 oyla kabul edildi.Tasarı, Ocak ayı sonuna kadar federal kurumlara finansman sağlanmasını öngörüyor.Senato’nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, oylamadan 39 ‘hayır’ oyu çıkarken 8 Demokrat ve bağımsız senatör ‘evet’ dedi, bir Cumhuriyetçi de tasarıya karşı çıktı.Tasarı, Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre’ye mali yıl boyunca; diğer federal kurumlara ise 30 Ocak’a kadar finansman sağlanmasını içeriyor. Ayrıca kapanma sürecinde işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın görevine devam etmesi hükmü de yer alıyor.Senato’dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek. Buradan da onay alması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak. Trump’ın imzasıyla federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasıABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlarken Kongre, federal hükümeti finanse eden bütçe konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bütçenin kabul edilmemesi, federal yetkilileri çalışmaları durdurmaya zorlamıştı. Devlet çalışanlarının yüzde 40'ı, yani 800 binden fazla kişi bu durumdan etkilenmişti.Olanların suçunu Demokratlara yükleyen Trump, hükümet kapanmasını, işten çıkarmalar ve maaş kesintilerinin yanı sıra, iktidar partisinin hoşuna gitmeyen programlardan kurtulmak için kullanacağına söz vermişti.Yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyorken Cumhuriyetçiler her iki meclisi de kontrol etmelerine rağmen, Senato’da 53 sandalyeye sahipler.Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, hükümet kapanmasının daha fazla sürmesinin ekonomi için haftada 15 milyar dolarlık kayba ve işten çıkarmalara yol açabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukraynada-rusca-karsiti-kampanya-basarisiz-oldu-halkin-cogu-hala-rusca-konusuyor-1100879246.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd kongresi, abd senatosu, donald trump, temsilciler meclisi, bütçe, kevin hassett