ABD Senatosundan geçici bütçeye onay: Hükümet yeniden açılıyor

ABD’li senatörler, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasına son verecek olan geçici bütçeyi onayladı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD Senatosu’nda, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısı 60 oyla kabul edildi.Tasarı, Ocak ayı sonuna kadar federal kurumlara finansman sağlanmasını öngörüyor.Senato’nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, oylamadan 39 ‘hayır’ oyu çıkarken 8 Demokrat ve bağımsız senatör ‘evet’ dedi, bir Cumhuriyetçi de tasarıya karşı çıktı.Tasarı, Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre’ye mali yıl boyunca; diğer federal kurumlara ise 30 Ocak’a kadar finansman sağlanmasını içeriyor. Ayrıca kapanma sürecinde işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın görevine devam etmesi hükmü de yer alıyor.Senato’dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek. Buradan da onay alması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak. Trump’ın imzasıyla federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasıABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlarken Kongre, federal hükümeti finanse eden bütçe konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bütçenin kabul edilmemesi, federal yetkilileri çalışmaları durdurmaya zorlamıştı. Devlet çalışanlarının yüzde 40'ı, yani 800 binden fazla kişi bu durumdan etkilenmişti.Olanların suçunu Demokratlara yükleyen Trump, hükümet kapanmasını, işten çıkarmalar ve maaş kesintilerinin yanı sıra, iktidar partisinin hoşuna gitmeyen programlardan kurtulmak için kullanacağına söz vermişti.Yasa tasarısının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyorken Cumhuriyetçiler her iki meclisi de kontrol etmelerine rağmen, Senato’da 53 sandalyeye sahipler.Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, hükümet kapanmasının daha fazla sürmesinin ekonomi için haftada 15 milyar dolarlık kayba ve işten çıkarmalara yol açabileceğini açıklamıştı.
