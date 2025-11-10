ABD'den, Sezar Yasası ile ilgili Suriye'ye yönelik 6 aylık karar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-suriyeye-yonelik-sezar-yasasini-kaldirdi-1100873436.html
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını Rusya ve İran bağlantılı işlemler dışında askıya aldı. Askıya alma durumu 6 ay sürecek.
Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kısmi olarak askıya alındığını duyurdu.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Sezar Yasası'nda Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapıldı.Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesine yer verildi. Söz konusu kararın 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi. Açıklamada, Rusya ve İran ile ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu ifade edildi.Trump, Mayıs ayında Riyad’da yapılan ilk görüşmenin ardından Suriye’ye yönelik yaptırımların çoğunu kaldırmıştı. Ancak en sert yaptırım paketi olan ve ‘Sezar Yasası’ olarak bilinen düzenleme yürürlükte kalmaya devam ediyordu.Sezar Yasası'nın adı nereden geliyor?Adını, Esad rejiminin hapishanelerindeki işkence görüntülerini sızdıran eski bir askerin kullandığı takma addan alan yasa, Suriye hükümetiyle iş yapan kişi, şirket ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yaptırımların yıl sonuna kadar kaldırılmasından yana olsa da, ABD Kongresi’nde bazı Cumhuriyetçiler bu adımın belirli koşullara bağlanmasını savunuyor.Trump- Şara görüşmesinin ana gündem maddelerinden birinin Sezar Yasası olması bekleniyordu.
21:18 10.11.2025 (güncellendi: 21:55 10.11.2025)
