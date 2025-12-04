https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-buyukelcisi-barrack-1919dan-beri-ulus-devletler-tarafindan-engelleniyoruz-1101556946.html

ABD Büyükelçisi Barrack: 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Barrack, mevcut siyasi yapıların ticari yolların... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve tarihi ticaret yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Barrack, “Geçmişten ne öğrendik? Baharat ve İpek Yolu, Doğu'yu Batı'ya bağlardı ve medeniyetlerin kaynaşması gerçekleşirdi. Bu tekrar olabilir ancak 1919'dan beri ulus-devletler tarafından engellenmiş durumdayız. Her ülkenin, her devletin farklı bir hükümet türü tarafından yönetilmesi fikri pek iyi işlemedi” dedi.ABD Büyükelçisi Barrack, Heybeliada Ruhban Okulu hakkında ise şöyle konuştu: Kıbrıs meselesine de değinen Büyükelçi, tartışmalı bir benzetme yaparak, “Sağlıklı bir vücudun ortasında bir apse (irin) barındıramazsınız. O vücudun her parçasının iyileşmesi gerekir. Kıbrıs kilit bir parça” şeklinde konuştu.Barrack, “Bence süreç şu an başlıyor. Dünyada gördüğümüz şey, geçmişin pişmanlıklarını bir kenara bırakıp yeni bir paradigma yaratmaya yönelik yeni bir ivme. Ve bu, Yunanistan ve Türkiye'yle başlamalı. Birbirine bağlı iki büyük ülkenin, yüzlerce, binlerce yıl önce yaşanmış şeyler yüzünden hala husumet duymasının hiçbir mantığı yok. Yunanistan'da harika bir yeni Amerikan büyükelçimiz var. Kendisi çok iyi arkadaşımdır. Başkanımızla bu konuyu konuştuk ve 'Acaba bu iki tuğlayı yeni bir şekilde, parça parça bir araya getiren harç olabilir miyiz?' dedik. Zamanı geldi. Bu olmalı. Birbirimizle ilişki kurma konusunda yeni bir bölgesel düzenin hayata geçmesi gerekiyor. Umuyorum ki Amerika bunun gerçekleşmesi için bir köprü olabilir. Hedefimiz bu” dedi.

