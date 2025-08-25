Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-ordusu-sam-kirsalina-ulasti-suriyeden-ilk-aciklama-1098824713.html
İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama
İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Suriye, İsrail’in Beyt Cinn bölgesinde düzenlediği askeri operasyonu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Şam yönetimi, İsrail’in... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T18:02+0300
2025-08-25T18:02+0300
dünya
i̇srail ordusu (idf)
şam
ortadoğu
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344405_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d9197dddf7cb1ceab5505e77a5582eb6.jpg
İsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi, Şam kırsalına kadar uzandı.Suriye, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.Şam yönetimine göre, Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cinn bölgesinde onlarca asker ve 10’dan fazla askeri araçla baskın düzenlendi.Ayrıca İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde bir bölgeyi 'kontrol altına almasını' da kınayan Suriye, bunun 'Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali' olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-hastaneyi-vurdu-5-gazeteci-dahil-15-kisi-oldu-1098810175.html
şam
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344405_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d36eb7eb26200464f7200e1746eb30ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail ordusu (idf), şam, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye devlet başkanlığı
i̇srail ordusu (idf), şam, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye devlet başkanlığı

İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama

18:02 25.08.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
Suriye, İsrail’in Beyt Cinn bölgesinde düzenlediği askeri operasyonu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Şam yönetimi, İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde kontrol kurmasının egemenlik ihlali olduğunu vurguladı.
İsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi, Şam kırsalına kadar uzandı.
Suriye, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.
Şam yönetimine göre, Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cinn bölgesinde onlarca asker ve 10’dan fazla askeri araçla baskın düzenlendi.
Ayrıca İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde bir bölgeyi 'kontrol altına almasını' da kınayan Suriye, bunun 'Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali' olduğunu vurguladı.
Nasır Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail hastaneyi vurdu: 5 gazeteci dahil 15 kişi öldü
11:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала