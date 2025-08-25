https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-ordusu-sam-kirsalina-ulasti-suriyeden-ilk-aciklama-1098824713.html
İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama
İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Suriye, İsrail’in Beyt Cinn bölgesinde düzenlediği askeri operasyonu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Şam yönetimi, İsrail’in... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T18:02+0300
2025-08-25T18:02+0300
2025-08-25T18:02+0300
dünya
i̇srail ordusu (idf)
şam
ortadoğu
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344405_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d9197dddf7cb1ceab5505e77a5582eb6.jpg
İsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi, Şam kırsalına kadar uzandı.Suriye, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.Şam yönetimine göre, Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cinn bölgesinde onlarca asker ve 10’dan fazla askeri araçla baskın düzenlendi.Ayrıca İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde bir bölgeyi 'kontrol altına almasını' da kınayan Suriye, bunun 'Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali' olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-hastaneyi-vurdu-5-gazeteci-dahil-15-kisi-oldu-1098810175.html
şam
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344405_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d36eb7eb26200464f7200e1746eb30ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail ordusu (idf), şam, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye devlet başkanlığı
i̇srail ordusu (idf), şam, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye devlet başkanlığı
İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama
Suriye, İsrail’in Beyt Cinn bölgesinde düzenlediği askeri operasyonu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Şam yönetimi, İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde kontrol kurmasının egemenlik ihlali olduğunu vurguladı.
İsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi, Şam kırsalına kadar uzandı.
Suriye, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.
Şam yönetimine göre, Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cinn bölgesinde onlarca asker ve 10’dan fazla askeri araçla baskın düzenlendi.
Ayrıca İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde bir bölgeyi 'kontrol altına almasını' da kınayan Suriye, bunun 'Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali' olduğunu vurguladı.