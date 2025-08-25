https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-ordusu-sam-kirsalina-ulasti-suriyeden-ilk-aciklama-1098824713.html

İsrail Ordusu, Şam kırsalına ulaştı: Suriye'den ilk açıklama

Suriye, İsrail’in Beyt Cinn bölgesinde düzenlediği askeri operasyonu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Şam yönetimi, İsrail’in... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

İsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi, Şam kırsalına kadar uzandı.Suriye, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.Şam yönetimine göre, Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cinn bölgesinde onlarca asker ve 10’dan fazla askeri araçla baskın düzenlendi.Ayrıca İsrail’in Hermon Dağı eteklerinde bir bölgeyi 'kontrol altına almasını' da kınayan Suriye, bunun 'Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali' olduğunu vurguladı.

