Filistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
Filistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
26.09.2025
Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nofal, Filistin'in BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Nofal, "(BRICS'e üyelik) Dilekçemizi verdik, ancak bildiğiniz üzere Filistin'de birtakım koşullar var. Bu koşullar tam üyeliğe izin verene kadar Filistin'in birlikte konuk ülke olarak yer alacağını düşünüyorum" dedi.Nofal, üyelik başvurusuna BRICS'ten halihazırda bir yanıt almadıklarını da sözlerine ekledi.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
Filistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı

12:24 26.09.2025
Giderek daha fazla ülkenin ilgi odağına oturan BRICS'e üyelik için son başvuran ülke Filistin oldu.
Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nofal, Filistin'in BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Nofal, "(BRICS'e üyelik) Dilekçemizi verdik, ancak bildiğiniz üzere Filistin'de birtakım koşullar var. Bu koşullar tam üyeliğe izin verene kadar Filistin'in birlikte konuk ülke olarak yer alacağını düşünüyorum" dedi.

Nofal, üyelik başvurusuna BRICS'ten halihazırda bir yanıt almadıklarını da sözlerine ekledi.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010'da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi'nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS'e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O'Neill tarafından hazırlanan 'Building Better Global Economic BRICs' raporunda kullanılmıştı.
