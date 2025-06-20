CANLI İran-İsrail çatışmaları 8. güne girdi: İsrail gece İran'ı vurdu, sabah İsrail'de sirenler çalmaya başladı

İngiltere: 2 hafta içinde diplomatik çözüm için fırsat var

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.

İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.