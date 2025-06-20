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CANLI İran-İsrail çatışmaları 8. güne girdi: İsrail gece İran'ı vurdu, sabah İsrail'de sirenler çalmaya başladı
CANLI İran-İsrail çatışmaları 8. güne girdi: İsrail gece İran'ı vurdu, sabah İsrail'de sirenler çalmaya başladı
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'a yönelik Yükselen Aslan operasyonu başlatması sonrasında çatışmalar 8. güne girdi. Gece saatlerinde İsrail, İran'da başta Doğu Azerbaycan olmak... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran'dan İsrail’e füze saldırısı - Sputnik Türkiye

CANLI İran-İsrail çatışmaları 8. güne girdi: İsrail gece İran'ı vurdu, sabah İsrail'de sirenler çalmaya başladı

07:14 20.06.2025 (güncellendi: 07:24 20.06.2025)
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İsrail'in İran'a yönelik Yükselen Aslan operasyonu başlatması sonrasında çatışmalar 8. güne girdi. Gece saatlerinde İsrail, İran'da başta Doğu Azerbaycan olmak üzere birçok yeri hedef alırken 3 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti. İsrail'de ise sabah saatlerinde İran füzeleri nedeniyle sirenler çalmaya başladı.
İsrail'in 13 Haziran'da 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın 'Gerçek Vaat' adıyla karşılık verdiği çatışma, 8. gününe yine karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi hayatını kaybetti. İran'ın Demir Kubbe'yi aşan füzeleri saldırısı sonrasında İsrail'de en az 25 kişi hayatını kaybetti. İki ülke kayıplar konusunda resmi açıklama yapmadı.
İran'ın Demir Kubbe'yi aşan füzeleri, İsrail'in Berşeva kentindeki Soroka hastanesini, Tel Aviv'in iş merkezi olan Ramat Gan'ı ve Holon'u vurdu.
İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti. İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı.

ABD savaşa girecek mi?

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik nihai kararını önümüzdeki iki hafta içinde duyurmasının beklendiği ifade edildi. Beyaz Saray, ''Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek'' dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına sert yanıt verdi. “İran milleti tehditlere boyun eğmez” diyen Hamaney, olası bir askeri müdahalenin ABD açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
İsrail-İran geriliminin 8. gününden önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
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08:49 20.06.2025
Demir Kubbe'yi aşan füze, Beerşeba'ya isabet etti
İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Beerşeba (Birüssebi) kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının füzenin düştüğü noktada çalışma başlattı.
ABD basını, İran füzesinin Microsoft ofislerinin bulunduğu binanın yakınına düştüğünü açıkladı.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.
Beerşeba - Sputnik Türkiye
© AA / İsrail Polisi - Handout
08:18 20.06.2025
İsrail gece İran’a 60 jetle saldırdı: Nükleer araştırma tesisi vuruldu
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri gece İran’ın başkenti Tahran’da bir nükleer araştırma tesisinin yanı sıra onlarca askeri hedefi vurdu.
Saldırıda 60’tan fazla savaş uçağının yer aldığı operasyon sırasında 120 mühimmatın atıldığı belirtilen açıklamada, “Hedefler arasında füze parçaları üreten askeri sanayi tesisleri ve roket motorlarının dökümünde kullanılan hammaddeleri üreten tesisler de yer aldı” ifadesi kullanıldı.
İran hükümeti için ileri teknolojiler ve silahlar geliştiren bir nükleer tesis olan Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumu’nun merkez binası da vurulan hedefler arasında. Kurumun, 2011 yılında İran'ın nükleer silah programının kurucusu Muhsin Fahrizade tarafından kurulduğu anımsatıldı.
07:54 20.06.2025
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler Tahran Meydanı’nda anılıyor
İsrail’in 16 Haziran’da İran’ın başkenti Tahran’da vurduğu ambulans, kent merkezindeki Heft-i Tir Meydanı’nda sergilenmeye başlandı. Saldırıda iki Kızılay çalışanı hayatını kaybetti.
Heft-i Tir Meydanı’nda İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden hem siviller hem de üst düzey yetkililerin posterleri asıldı.
İsrail’in saldırısında hedef alınan ambulans Tahran’da sergileniyor - Sputnik Türkiye
© AA / Fatemeh Bahrami
07:31 20.06.2025
İngiltere: 2 hafta içinde diplomatik çözüm için fırsat var
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.
İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Aurel Obreja
07:22 20.06.2025
İsrail'in İran'a saldırılarında 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti. İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı.
Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi. Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.
Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.
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