Kentucky’deki uçak kazasında ölü sayısı 13’e yükseldi
ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Havalimanı’nda meydana gelen MD-11 tipi kargo uçağı kazasında ölü sayısı 13’e çıktı. UPS 2976 sefer sayılı uçakta... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
dünya
yılsonu2025
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb)
ups
abd
haberler
uçak
uçak kazası
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100742873_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5ec9548569f17243426058dde35b7d98.jpg
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPS 2976 sefer sayılı kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Greenberg, “Bu trajedide yaşamını yitirenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum,” ifadelerini kullandı.Dokuz kişi hala kayıpKazadan sonra Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) bölgeye ekip gönderdi. NBC News’in haberine göre, uzmanlar kara kutudan elde edilen 63 saatlik uçuş verisini incelemeye aldı. Yetkililer, enkaz alanında dokuz kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Soruşturma devam ediyorNTSB üyesi Todd Inman, yürütülen soruşturmada önceliğin kayıpların bulunması olduğunu belirterek, “Bu soruşturma arama kurtarma faaliyetlerine hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor,” dedi.Kazaya ilişkin ilk açıklamayı yapan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın Louisville Havalimanı’ndan kalkışın hemen ardından düştüğünü doğruladı.UPS’ten açıklamaUPS yetkilileri, kazada üç mürettebatın görev yaptığını daha önce RIA Novosti haber ajansına bildirmişti. Şirket, “Ekiplerimiz yetkililerle tam iş birliği içindedir, önceliğimiz ailelere destek olmaktır,” açıklamasını yaptı.
