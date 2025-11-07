Türkiye
DÜNYA
Kentucky’deki uçak kazasında ölü sayısı 13’e yükseldi
Kentucky’deki uçak kazasında ölü sayısı 13’e yükseldi
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Havalimanı'nda meydana gelen MD-11 tipi kargo uçağı kazasında ölü sayısı 13'e çıktı. UPS 2976 sefer sayılı uçakta...
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPS 2976 sefer sayılı kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Greenberg, “Bu trajedide yaşamını yitirenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum,” ifadelerini kullandı.Dokuz kişi hala kayıpKazadan sonra Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) bölgeye ekip gönderdi. NBC News’in haberine göre, uzmanlar kara kutudan elde edilen 63 saatlik uçuş verisini incelemeye aldı. Yetkililer, enkaz alanında dokuz kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Soruşturma devam ediyorNTSB üyesi Todd Inman, yürütülen soruşturmada önceliğin kayıpların bulunması olduğunu belirterek, “Bu soruşturma arama kurtarma faaliyetlerine hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor,” dedi.Kazaya ilişkin ilk açıklamayı yapan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın Louisville Havalimanı’ndan kalkışın hemen ardından düştüğünü doğruladı.UPS’ten açıklamaUPS yetkilileri, kazada üç mürettebatın görev yaptığını daha önce RIA Novosti haber ajansına bildirmişti. Şirket, “Ekiplerimiz yetkililerle tam iş birliği içindedir, önceliğimiz ailelere destek olmaktır,” açıklamasını yaptı.
Kentucky'deki uçak kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Havalimanı’nda meydana gelen MD-11 tipi kargo uçağı kazasında ölü sayısı 13’e çıktı. UPS 2976 sefer sayılı uçakta hayatını kaybedenlerin ardından dokuz kişi hâlâ kayıp. Yetkililer, kara kutudan elde edilen 63 saatlik veriyi incelemeye aldı.
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPS 2976 sefer sayılı kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Greenberg, “Bu trajedide yaşamını yitirenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Dokuz kişi hala kayıp

Kazadan sonra Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) bölgeye ekip gönderdi. NBC News’in haberine göre, uzmanlar kara kutudan elde edilen 63 saatlik uçuş verisini incelemeye aldı. Yetkililer, enkaz alanında dokuz kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma devam ediyor

NTSB üyesi Todd Inman, yürütülen soruşturmada önceliğin kayıpların bulunması olduğunu belirterek, “Bu soruşturma arama kurtarma faaliyetlerine hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor,” dedi.
Kazaya ilişkin ilk açıklamayı yapan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın Louisville Havalimanı’ndan kalkışın hemen ardından düştüğünü doğruladı.

UPS’ten açıklama

UPS yetkilileri, kazada üç mürettebatın görev yaptığını daha önce RIA Novosti haber ajansına bildirmişti. Şirket, “Ekiplerimiz yetkililerle tam iş birliği içindedir, önceliğimiz ailelere destek olmaktır,” açıklamasını yaptı.
