https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-baspiskopos-acapahyan-gozaltina-alindi-1097407556.html
Ermenistan’da Başpiskopos Acapahyan gözaltına alındı
Ermenistan’da Başpiskopos Acapahyan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Acapahyan’ın ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T21:54+0300
2025-06-27T21:54+0300
2025-06-27T21:52+0300
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Avukat Ara Zagrobyan, Başpiskopos Acapahyan'ın ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını, Erivan mahkemesinin savcılığın tutuklama talebini 24 saat içinde değerlendireceğini açıkladı.Zagrobyan, "Mahkeme, Başpiskoposun tutuklanması talebini 24 saat içinde değerlendirecek" dedi.Başpiskopos Mikael Acapahyan hakkında, ‘iktidarı ele geçirme girişimi, toprak bütünlüğünü ihlal etme ve anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma’ çağrısında bulunduğu iddiasıyla ceza davası açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/lubnanli-uzman-pasinyan-kilise-karsiti-politikasiyla-kendi-siyasi-cokusunu-hazirliyor-1097405660.html
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ermenistan, erivan, mahkeme, başpiskopos, gözaltı
ermenistan, erivan, mahkeme, başpiskopos, gözaltı
Ermenistan’da Başpiskopos Acapahyan gözaltına alındı
Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Acapahyan’ın ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Avukat Ara Zagrobyan, Başpiskopos Acapahyan'ın ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını, Erivan mahkemesinin savcılığın tutuklama talebini 24 saat içinde değerlendireceğini açıkladı.
Zagrobyan, "Mahkeme, Başpiskoposun tutuklanması talebini 24 saat içinde değerlendirecek" dedi.
Başpiskopos Mikael Acapahyan hakkında, ‘iktidarı ele geçirme girişimi, toprak bütünlüğünü ihlal etme ve anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma’ çağrısında bulunduğu iddiasıyla ceza davası açılmıştı.