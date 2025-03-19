https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-2-astronot-dunyaya-dondu--1094637229.html

Uzayda 9 ay mahsur kalan 2 astronot Dünya'ya döndü

Uzayda 9 ay mahsur kalan 2 astronot Dünya'ya döndü

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams Dünya’ya geri döndü. Astronotlar 6 haftalık... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T01:44+0300

2025-03-19T01:44+0300

2025-03-19T02:13+0300

dünya

butch wilmore

dünya

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

nasa

starliner

uluslararası uzay i̇stasyonu

spacex

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Planlanan görev süresi sadece 10 gün olmasına rağmen 9 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams Dünya’ya geri döndü. Wilmore ve Williams tarih boyunca en uzun süre ISS’te kalan astronotlar arasında yerini aldı.Wilmore, Williams ile kendilerine eşlik eden Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ve NASA astronotu Nick Hague yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.Mahsur kalan astronotların yerine geçecek yeni mürettebatsa 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı. Söz konusu Crew-10 ekibinde NASA'dan Anne McClain ve Nichole Ayers ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.Bir SpaceX kapsülünde Dünya'ya iniş yapan Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'de Starliner’ın ilk insanlı test uçuşu için gönderilmişti.Starliner kapsülündeki teknik sorunlar nedeniyle uzay aracının güvenli şekilde Dünya’ya dönmesinin imkansız olduğunun anlaşılması üzerine astronotlar ISS’te mahsur kalmıştı.Ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirlerUzun süreli uzay görevleri, insan vücudu üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Williams ve Wilmore’un Dünya’ya dönüşü sonrası normal hareket kabiliyetlerini kaybetme riski bulunuyor. NASA, astronotlar için özel bir rehabilitasyon programı hazırladı. Doktorlar, astronotların kas ve kemik kaybını geri kazanması için en az 6 haftalık bir rehabilitasyon süreci gerekeceğini belirtiyor.Uzay psikiyatristi Dr. Carole Lieberman’a göre, Wilmore ve Williams öfke, hayal kırıklığı ve hatta ihanet duygusu yaşayabilir. NASA astronotlar için psikolojik destek programları da hazırlıyor.Trump: Astronotları utanç verici bir şekilde unuttularABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin astronotları Dünya'ya geri getirmekten aciz olduğunu ifade etmiş ve Astronotları utanç verici bir şekilde unuttular, çünkü bunu kendileri için çok utanç verici bir olay olarak gördüler. Bu da o beceriksiz başarısız gruptan bana miras kalan bir şey" açıklamasını yapmıştı.Trump, kendine ait sosyal medya ağı olan Truth Social'dan yaptığı bu açıklamada 2 astronotun 19 Mart Çarşamba günü Dünya'ya ineceğini de duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/trump-belki-asik-olmuslardir-demisti-bidenin-uzayda-terk-ettigi-astronotlari-gormek-icin-1094596036.html

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butch wilmore, dünya, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), nasa, starliner, uluslararası uzay i̇stasyonu, spacex, abd