Fransa First Lady'si Brigitte Macron, vergi sisteminde erkek ismiyle listelendi: Elysee Sarayı soruşturma başlattı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron'un ülkenin vergi sitesinde adının erkek ismiyle kaydedildiğini ortaya çıktı. First Lady’nin kabine... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'un vergi sitesinde 'erkek' listelendiği ve adının 'Jean-Michel' olarak değiştirildiği öne sürüldü.
Fransız yayın kuruluşu BFMTV'nin haberinde, Brigitte Macron'un kişisel profilinde yapılan bu değişikliğin nereden kaynaklandığını öğrenmek için avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
Brigitte Macron’un kabine direktörü Tristan Bromet, televizyon röportajında, Brigitte Macron’un, kişisel profilinde yapılan bu değişikliğin nereden geldiğini öğrenmek amacıyla avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu dile getirerek şu cümleleri kaydetti:
Madam Macron, birçok Fransız gibi vergi sitesindeki kişisel sayfasına girmeyi düşündü. Bağlandığında sağ üst köşede ‘Brigitte Macron’ değil, ‘Jean-Michel, nam-ı diğer Brigitte Macron’ yazdığını gördü.
Bromet verdiği demeçte, First Lady ile birlikte siteye tekrar giriş yaptığını ancak sonucun değişmediğini belirterek normal şartlar altında bu bölümün 'değiştirilemez' olduğunu aktardı.
Brigitte Macron'un cinsiyetiyle ilgili söylentiler uzun süredir tartışma konusu. Konuya olan ilgiyi, Amerikalı gazeteci Candace Owens tarafından hazırlanan Brigitte Macron hakkındaki belgesel yeniden alevlendirmişti. Söz konusu belgesel, yeni bir tartışma dalgası yaratmış ve Macron çifti, Owens’a iftira davası açmıştı.
Owens, Fransa’nın First Lady’sinin aslında Jean-Michel Trogneux adlı bir erkek olarak doğduğunu iddia etmişti. Macron çifti, jürili bir mahkeme ve tazminat talep etmişti. Avukatları Thomas Clare, çiftin ABD’ye şahsen gidip duruşmalara katılmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Ayrıca mahkemeye Brigitte Macron’un kadın olarak doğduğunu kanıtlayan fotoğraf ve bilimsel belgeler sunacaklarını vurgulamıştı.
Owens ise Macron ailesinin avukatları tarafından 'takip edildiğini' öne sürerek, “Burası ABD, Avrupa değil. Burada ifade özgürlüğü var. Fransız avukatlar beni susturamayacak. Devlet başkanları, yalnızca bir yabancı gazetecinin ortaya çıkarabileceklerinden korktuklarında tehdit savururlar” ifadelerini kullanmıştı.
Temmuz ayında Paris Temyiz Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında 'erkek doğdu' iddiasında bulunan Natasha Rey ile onun açıklamalarını YouTube kanalında yayımlayan Amandine Roy hakkında beraat kararı vermişti. Mahkeme, söz konusu yorumların büyük kısmının yasal olarak iftira kapsamına girmediğine karar vermişti. Brigitte Macron’un avukatı ise kararı Yargıtay’a taşımayı planladıklarını açıklamıştı.