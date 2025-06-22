CANLI İran-İsrail çatışmasında 10. gün: ABD, İran'ın tesislerini vurdu, İran İsrail'e füze saldırısı başlattı

Rus Dışişleri: Egemen bir devletin topraklarının bombalanması yönündeki sorumsuz karar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a füze ve bomba saldırısı düzenleme yönündeki sorumsuz kararının uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne aykırı olduğunu, saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke tarafından gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Egemen bir devletin topraklarını füze ve bomba saldırılarına tabi tutma yönündeki sorumsuz karar, haklı çıkarmak için hangi argümanlar kullanılırsa kullanılsın uluslararası hukukun, BM Tüzüğü’nün ve daha önce bu tür eylemleri açıkça kabul edilemez olarak sınıflandıran BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının açık bir ihlalidir. Saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan bir ülke tarafından gerçekleştirilmiş olması ise özellikle endişe vericidir" vurgusu yapıldı.