CANLI İran-İsrail çatışmasında 10. gün: ABD, İran'ın tesislerini vurdu, İran İsrail'e füze saldırısı başlattı

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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları 10. güne girerken ABD, İran'ın Natanz, İsfahan ve Fordo tesislerini vurdu. İran nükleer sızıntı olmadığını açıklarken sabah saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı ile karşılık verdi. Demir Kubbe'yi aşan bazı füzeler Tel Aviv ve Hayfa'ya isabet etti.
İran ile İsrail arasındaki savaş, bölgede şiddetini artırarak 10. gününe girerken ABD, İran'ın üç nükleer tesisini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları 'askeri bir başarı' olarak nitelendirdi.
İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.
israil Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
İsrail'in İran'a yönelik tarihinin en büyük saldırısını düzenlediği 13 Haziran'dan bu yana süren çatışmalar, bölgeyi doğrudan savaşın eşiğine getirirken, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Mossad'ın ortak düzenlediği "Yükselen Aslan Operasyonu"nda İran'ın nükleer tesisleri, askeri üsler ve üst düzey komutanların evleri hedef alındı. İran ise İsrail'in saldırılarına karşılık "Gerçek Vaat" adını verdikleri füze saldırılarını başlatmıştı.
14:36 22.06.2025
Tel Aviv ve Hayfa doğrudan isabet aldığı belirtildi
İran'ın sabah 07.30 sularında İsrail'e art arda 2 salvo halinde yaklaşık 35 füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv ve Hayfa en az 4 noktada doğrudan isabet aldı .
📍 Hayfa, İsrail
14:12 22.06.2025
Rus Dışişleri: Egemen bir devletin topraklarının bombalanması yönündeki sorumsuz karar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a füze ve bomba saldırısı düzenleme yönündeki sorumsuz kararının uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne aykırı olduğunu, saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke tarafından gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.
Açıklamada, "Egemen bir devletin topraklarını füze ve bomba saldırılarına tabi tutma yönündeki sorumsuz karar, haklı çıkarmak için hangi argümanlar kullanılırsa kullanılsın uluslararası hukukun, BM Tüzüğü’nün ve daha önce bu tür eylemleri açıkça kabul edilemez olarak sınıflandıran BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının açık bir ihlalidir. Saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan bir ülke tarafından gerçekleştirilmiş olması ise özellikle endişe vericidir" vurgusu yapıldı.
13:24 22.06.2025
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'ya gidip Putin ile görüşeceğim
Arakçi, yarın (23 Haziran) Rusya'ya gidip Rusya Lideri Putin ile görüşeceğini duyurdu:
"Yarın Rusya'ya gidiyorum, Sayın Vladimir Putin ile görüşmem olacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık var, eylemlerimizi koordine ediyoruz. Onlar (Rus tarafı) her zaman nükleer müzakerelerin bir parçası olmuştur. Son aylarda ABD ile müzakereler yaptığımızda, Rus dostlarımızı müzakerelerin gidişatı hakkında düzenli olarak bilgilendirmiştik. Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ciddi bir görüşme yapacağız."
© Sputnik / Сергей Бобылев
12:32 22.06.2025
İngiltere: ABD'nin İran'a saldırılarında yer almadık ama bilgilendirildik
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarında yer almadıklarını açıkladı.
Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmamalı. ABD, küresel topluma tehdit olabilecek bir durumu hafifletmek için harekete geçti. İngiltere, bu saldırılara katılmadı" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı John Healey de İngiltere'nin bu saldırılarda yer almadığını yineleyerek, "İngiliz askeri personeli ve üslerinin güvenliği benim için önceliktir. Güçlerimiz en üst seviyede korunuyor. Bu hafta yeni jetler konuşlandırdık" ifadelerini kullandı.
İngiltere önceden bilgilendirildi
İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, ABD'nin saldırı yapacağı bilgisini önceden aldıklarını vurguladı.
11:08 22.06.2025
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yarın toplanıyor
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasının ardından Pazartesi günü toplanacak.
IAEA Direktörü Rafael Grossi, "İran'daki acil durum ışığında, yarın için IAEA yönetim kurulunun acil toplantısını düzenliyorum." dedi.
IAEA daha önce, ABD tarafından bombalanan tesislerde radyasyonda artış tespit etmediğini söyledi.
© AP Photo / Richard Drew
10:26 22.06.2025
İran Devrim Muhafızları: Ben Gurion Havaalanı ve askeri üsleri hedef aldık
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği saldırıda Ben Gurion Havaalanı, biyolojik araştırma merkezi, destek üsleri ve karar alma merkezlerinin hedef alındığını açıkladı
🎥 İsrail
🎥 İsrail
10:08 22.06.2025
İran, ABD'nin saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti.
ABD basınına göre, İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini ve nükleer fizikçileri de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
© AA / Selçuk Acar
09:24 22.06.2025
İran, bu sabahki misilleme saldırılarında Hayber füzesi kullandı
İran devlet televizyonları, İran'ın İsrail'e yönelik bu sabahki saldırılarında Hayber füzesi kullandığını açıkladı. Hayber füzesi, 2 bin kilometre menzile ve saatte 8 Mach hıza sahip.
© AP Photo / Oded Balilty
09:13 22.06.2025
İsrail, İran'a yeni bir hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu (IDF), İran'ın İsrail şehirlerini füzelerle vurmasının hemen ardından, İran'ın batısına yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
08:59 22.06.2025
İran, İsrail'e füze saldırı başlattı, 10 bölge isabet aldı
İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.
İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.