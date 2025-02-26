Şili'de tarihi elektrik kesintisi: Ülke tamamen karanlığa gömüldü, OHAL ilan edildi
© FAROOQ NAEEMPakistan'da birçok bölgede elektrik kesintisi sürüyor
© FAROOQ NAEEM
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Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen devasa elektrik kesintisi, 8 milyondan fazla insanı mağdur etti. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok şehirde günlük yaşam durma noktasına gelirken, hükümet OHAL ilan etti ve sokağa çıkma yasağı getirdi.
Güney Amerika ülkesi Şili, tarihinin en büyük elektrik kesintilerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde milyonlarca insan elektriksiz kalırken, sağlık, ulaşım, bankacılık ve madencilik gibi sektörler tamamen durdu.
📌 Başkent Santiago’da trafik kaosa döndü, toplu taşıma aksadı.
📌 Bankacılık, finans ve ticari faaliyetler askıya alındı.
📌 Madencilik sektöründeki üretim geçici olarak durduruldu.
📌 Elektrik dalgalanmaları nedeniyle ev aletleri zarar gördü.
📌 Bankacılık, finans ve ticari faaliyetler askıya alındı.
📌 Madencilik sektöründeki üretim geçici olarak durduruldu.
📌 Elektrik dalgalanmaları nedeniyle ev aletleri zarar gördü.
Hükümet, elektrik kesintisinin nedenlerini araştırmak ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla binlerce polis ve askeri görevlendirdi.
Şili Devlet Başkanı Boric: Bu kabul edilemez
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, kesintinin ardından yaptığı sert açıklamada, sorumluların hesap vereceğini vurguladı.
📌 "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor."
📌 "Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insan mağdur oldu."
📌 "Devlet olarak bu durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağız."
📌 "Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insan mağdur oldu."
📌 "Devlet olarak bu durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağız."
Boric, elektrik kesintisinden ISA Chile şirketini sorumlu tuttu ve soruşturma ekiplerinin kesintinin nedenlerini araştırdığını açıkladı.
Kaos ve mağduriyet büyüyor: Binlerce yolcu perişan oldu
Elektrik kesintisi nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen binlerce kişi büyük mağduriyet yaşadı.
📌 Otobüs, metro ve taksi hizmetleri aksadı, ulaşım durma noktasına geldi.
📌 Duraklarda uzun kuyruklar oluştu, insanlar saatlerce beklemek zorunda kaldı.
📌 Bazı bölgelerde elektrik geri gelse de, sistemin hala istikrarsız olduğu belirtildi.
📌 Duraklarda uzun kuyruklar oluştu, insanlar saatlerce beklemek zorunda kaldı.
📌 Bazı bölgelerde elektrik geri gelse de, sistemin hala istikrarsız olduğu belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karanlığa gömülen şehirlerde insanların çaresizce beklediği ve toplu taşımada büyük aksaklıklar yaşandığı görüldü.
Elektrik kesintisinin ardından ne olacak?
📌 OHAL kapsamında asker ve polis kritik bölgelerde görevlendirildi.
📌 Hükümet, sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.
📌 Elektrik altyapısındaki sorunların detaylı inceleneceği açıklandı.
📌 Hükümet, sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.
📌 Elektrik altyapısındaki sorunların detaylı inceleneceği açıklandı.
Şili hükümeti, kesintinin etkilerini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ancak ülkede, benzer bir kriz yaşanmaması için enerji altyapısının güçlendirilmesi gerektiği yönünde tartışmalar sürüyor.