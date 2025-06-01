https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyanin-bryansk-bolgesinde-kopru-trenin-uzerine-coktu-yaralilar-var-1096692349.html
Rusya’nın Bryansk bölgesinde köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var
Rusya’nın Bryansk bölgesinde köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk bölgesinin Vıgoniçskiy bölgesindeki bir köprünün Klimov – Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çöktüğünü... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T00:44+0300
2025-06-01T00:44+0300
2025-06-01T02:29+0300
dünya
rusya
bryansk
tren
köprü
kaza
aleksandr bogomaz
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Bogomaz, olayın tren ve araçların karıştığı trafik kazasına yol açtığı, ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.Vali ayrıca, olay yerine yönlendirilen arama kurtarma, itfaye ve sağlık ekiplerinden oluşan tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk bölgesinde meydana gelen olayda 3 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını bildirdi. 1’i bebek 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Affet Tıbbi Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti.Moskova Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, lokomotif ve vagonların raydan çıkmasının trene yasa dışı müdahale sonucu meydana geldiği belirtildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, ölenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 30'a yükseldiğini bildirdi.Olayla ilgili şu ana kadar bilinenler:
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, bryansk, tren, köprü, kaza, aleksandr bogomaz
rusya, bryansk, tren, köprü, kaza, aleksandr bogomaz
Rusya’nın Bryansk bölgesinde köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var
00:44 01.06.2025 (güncellendi: 02:29 01.06.2025)
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk bölgesinin Vıgoniçskiy bölgesindeki bir köprünün Klimov – Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.
Bogomaz, olayın tren ve araçların karıştığı trafik kazasına yol açtığı, ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.
Vali ayrıca, olay yerine yönlendirilen arama kurtarma, itfaye ve sağlık ekiplerinden oluşan tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk bölgesinde meydana gelen olayda 3 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını bildirdi. 1’i bebek 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Affet Tıbbi Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti.
Moskova Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, lokomotif ve vagonların raydan çıkmasının trene yasa dışı müdahale sonucu meydana geldiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, ölenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 30'a yükseldiğini bildirdi.
Olayla ilgili şu ana kadar bilinenler:
Klimov-Moskova seferi yapan 86 numaralı yolcu treni, Moskova saatiyle 22.44'te raydan çıktı.
Olay, ulaşım faaliyetlerine yasadışı müdahale nedeniyle meydana geldi.
Olayda 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan 6 aylık bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.
Olay yerine arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, mahsur kalan kişileri bulup en kısa sürede kurtarmak üzerine yoğunlaştı.
Yolcular geçici konaklama tesisine gönderilecek.
Rusya Demiryolları ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile ortak eylemleri koordine etmek üzere, Ulaştırma Bakanlığı Durum Merkezi bünyesinde bir operasyonel merkez oluşturuldu.