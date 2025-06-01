https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyanin-bryansk-bolgesinde-kopru-trenin-uzerine-coktu-yaralilar-var-1096692349.html

Rusya’nın Bryansk bölgesinde köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Bryansk bölgesinde köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk bölgesinin Vıgoniçskiy bölgesindeki bir köprünün Klimov – Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çöktüğünü... 01.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-01T00:44+0300

2025-06-01T00:44+0300

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dünya

rusya

bryansk

tren

köprü

kaza

aleksandr bogomaz

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Bogomaz, olayın tren ve araçların karıştığı trafik kazasına yol açtığı, ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.Vali ayrıca, olay yerine yönlendirilen arama kurtarma, itfaye ve sağlık ekiplerinden oluşan tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk bölgesinde meydana gelen olayda 3 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını bildirdi. 1’i bebek 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Affet Tıbbi Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti.Moskova Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, lokomotif ve vagonların raydan çıkmasının trene yasa dışı müdahale sonucu meydana geldiği belirtildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, ölenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 30'a yükseldiğini bildirdi.Olayla ilgili şu ana kadar bilinenler:

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Sputnik Türkiye

rusya, bryansk, tren, köprü, kaza, aleksandr bogomaz