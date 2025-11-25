Türkiye
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti
Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek...
Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti.HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti

© AP Photo / Mahmoud HjajSudan'da Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK)
Sudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek taraflı olarak üç aylık bir ateşkes ilan etti.
Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti.
HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.
Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.
