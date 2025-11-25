https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sudanda-hizli-destek-kuvvetleri-3-ay-ateskes-ilan-etti-1101253833.html
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti
Sputnik Türkiye
Sudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T00:17+0300
2025-11-25T00:17+0300
2025-11-25T00:17+0300
dünya
abd
sudan
sudan dışişleri bakanlığı
sudan askeri konseyi
sudan ordusu
sudan savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070526917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2cb286d129a39f49d20dd2eefb725df.jpg
Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti.HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dunya-sudani-unuttu-bir-ulke-sessizce-cokuyor-altin-tahil-ve-kizildeniz-ugruna-yanan-bolgede-neler-1101006281.html
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070526917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a794acfd8892bb276f0caa6adc947c59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, sudan, sudan dışişleri bakanlığı, sudan askeri konseyi, sudan ordusu, sudan savunma bakanlığı
abd, sudan, sudan dışişleri bakanlığı, sudan askeri konseyi, sudan ordusu, sudan savunma bakanlığı
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti
Sudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek taraflı olarak üç aylık bir ateşkes ilan etti.
Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti.
HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.
Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.