Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan etti

Sudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ordu ABD planını reddettikten sonra 3 aylık ateşkes ilan etti.HDK, Nisan 2023’ten bu yana Sudan ordusuyla çatışma halinde olduğunu belirterek, ateşkesi “ABD Başkanı Donald Trump ve Dörtlü (Quad) arabulucuların girişimleri dahil olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak” ilan ettiklerini açıkladı.Açıklama, HDK komutanı Abdürrahim Hamdan Dagalu tarafından kaydedilen bir video mesajla yapıldı.

