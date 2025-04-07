https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/cezayir-hava-sahasini-kapatti-tekrar-eden-ihlaller-1095208206.html

Cezayir hava sahasını kapattı: 'Tekrar eden ihlaller'

Cezayir hava sahasını kapattı: 'Tekrar eden ihlaller'

Sputnik Türkiye

Cezayir, Mali'nin tekrar eden hava sahası ihlalleri sebebiyle Mali'den geliş ve gidiş uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T22:34+0300

2025-04-07T22:34+0300

2025-04-07T22:34+0300

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cezayir

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cezayir savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Cezayir Savunma Bakanlığı, 'tekrar eden ihlaller' sebebiyle Mali'den gelen ve bu ülkeye giden uçaklar için hava sahasını kapattığını duyurduSöz konusu kararın Mali'nin Cezayir'in hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi sebebiyle alındığı ve bugünden itibaren hayata geçirildiği aktarıldı.Mali Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Mali'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia ederek, Mali'nin Cezayir Büyükelçisini geri çağıracağını açıklamıştı. Ancak, Cezayir bu iddiaları reddedip, Mali'deki büyükelçisini istişare amacıyla geri çağıracağını belirtmişti.Mali, 31 Mart gecesi, Cezayir sınırında uçan İHA'nın sınır ihlali yapmadığını ancak düşürüldüğünü duyurmuş, Cezayir ise, hava sahasına 2 kilometre giren ve keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü bildirmişti.

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Sputnik Türkiye

cezayir, mali, cezayir savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)