Barrack: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından desteklenen bir ateşkes anlaşmasına vardı. Dürziler, Bedeviler ve Sünnilere, silahlarını bırakıp diğer azınlıklarla birlikte barış ve refah içinde komşularıyla yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeleri çağrısında bulunuyoruz.