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Barrack: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı
Barrack: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail arasında, bölgedeki komşu ülkelerin desteğiyle önemli bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını açıkladı... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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suriye
ateşkes
suriye'de ateşkes
ateşkes ihlali
ateşkes anlaşması
ateşkes izleme merkezi
suriye'deki ateşkes i̇zleme merkezi
ateşkes i̇zleme merkezi
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İsrail ve Suriye, bölgesel ülkelerin desteğiyle ateşkes anlaşmasına vardı.İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Türkiye, Ürdün ve bölgedeki diğer komşu ülkelerin onayıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşması imzaladı. Sosyal medya hesabından ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-cumhurbaskanligi-suveydaya-ozel-bir-guc-gonderilecek-1097998893.html
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ortadoğu, suriye, ateşkes, suriye'de ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, ateşkes izleme merkezi, suriye'deki ateşkes i̇zleme merkezi, ateşkes i̇zleme merkezi

Barrack: İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı

01:29 19.07.2025 (güncellendi: 01:34 19.07.2025)
© AA / Hişam Hac ÖmerArap aşiretleri
Arap aşiretleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA / Hişam Hac Ömer
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ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail arasında, bölgedeki komşu ülkelerin desteğiyle önemli bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını açıkladı. Barrack, tarafların çatışmaları sonlandırma ve barış ortamını tesis etme yönünde uzlaştığını belirtti.
İsrail ve Suriye, bölgesel ülkelerin desteğiyle ateşkes anlaşmasına vardı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Türkiye, Ürdün ve bölgedeki diğer komşu ülkelerin onayıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşması imzaladı.
Sosyal medya hesabından ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından desteklenen bir ateşkes anlaşmasına vardı. Dürziler, Bedeviler ve Sünnilere, silahlarını bırakıp diğer azınlıklarla birlikte barış ve refah içinde komşularıyla yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

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