https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/eurovision-2025i-avusturya-kazandi-israil-protestolarla-karsilandi-1096315182.html
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı, İsrail protestolarla karşılandı
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı, İsrail protestolarla karşılandı
Sputnik Türkiye
Eurovision 2025’in kazananı Avusturya oldu ama gecenin asıl gündemi İsrail’e yönelik protestolardı. Basel’de sahneye çıkan İsrailli şarkıcı yuhalandı, Filistin... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T13:30+0300
2025-05-18T13:30+0300
2025-05-18T13:30+0300
yaşam
eurovision şarkı yarışması
i̇srail
filistin
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İsviçre’nin Basel kentinde bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, kazananından çok sahnedeki protestolarla hafızalara kazındı. Avusturya temsilcisi JJ “Wasted Love” adlı şarkısıyla birinciliği elde ederken, İsrail’in yarışmaya katılması hem salonda hem ekran başında tepkiyle karşılandı.İsrail temsilcisi Yuval Raphael’in sahne aldığı sırada seyirciler tarafından yuhalanması ve salonda Filistin bayraklarının açılması canlı yayında dikkat çekti. Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), yayın sırasında protesto seslerini baskılayarak yerlerine alkış efektleri verdiği öne sürüldü. Bu müdahale sosyal medyada “gerçekleri örtbas etme girişimi” olarak yorumlandı.Sahne sonunda yaşanan bir diğer olay ise güvenlik görevlilerini alarma geçirdi. İki kişi bariyerleri aşarak sahneye çıkmak istedi; bir eylemci sahneye boya fırlatırken her ikisi de gözaltına alındı.Yarışma öncesi Basel’de binlerce kişi “soykırımcı İsrail yarışmada olamaz” diyerek protesto gösterileri düzenlemiş, Eurovision’un boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.Final gecesinde 26 ülke sahne aldı. Jüri ve halk oylarının toplamına göre Avusturya 436 puanla birinci, İsrail 357 puanla ikinci, Estonya ise 356 puanla üçüncü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/eurovisionun-ilk-yari-finalinde-israile-tepki-filistin-bayraklari-acildi-1096201307.html
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eurovision şarkı yarışması, i̇srail, filistin, avusturya
eurovision şarkı yarışması, i̇srail, filistin, avusturya
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı, İsrail protestolarla karşılandı
Eurovision 2025’in kazananı Avusturya oldu ama gecenin asıl gündemi İsrail’e yönelik protestolardı. Basel’de sahneye çıkan İsrailli şarkıcı yuhalandı, Filistin bayrakları açıldı. Sahne sonunda bariyerleri aşarak sahneye çıkmak isteyen iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İsviçre’nin Basel kentinde bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, kazananından çok sahnedeki protestolarla hafızalara kazındı. Avusturya temsilcisi JJ “Wasted Love” adlı şarkısıyla birinciliği elde ederken, İsrail’in yarışmaya katılması hem salonda hem ekran başında tepkiyle karşılandı.
İsrail temsilcisi Yuval Raphael’in sahne aldığı sırada seyirciler tarafından yuhalanması ve salonda Filistin bayraklarının açılması canlı yayında dikkat çekti. Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), yayın sırasında protesto seslerini baskılayarak yerlerine alkış efektleri verdiği öne sürüldü. Bu müdahale sosyal medyada “gerçekleri örtbas etme girişimi” olarak yorumlandı.
Sahne sonunda yaşanan bir diğer olay ise güvenlik görevlilerini alarma geçirdi. İki kişi bariyerleri aşarak sahneye çıkmak istedi; bir eylemci sahneye boya fırlatırken her ikisi de gözaltına alındı.
Yarışma öncesi Basel’de binlerce kişi “soykırımcı İsrail yarışmada olamaz” diyerek protesto gösterileri düzenlemiş, Eurovision’un boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.
Final gecesinde 26 ülke sahne aldı. Jüri ve halk oylarının toplamına göre Avusturya 436 puanla birinci, İsrail 357 puanla ikinci, Estonya ise 356 puanla üçüncü oldu.