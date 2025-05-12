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ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
19:40
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
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Katar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi
Katar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi
Sputnik Türkiye
Katar'dan ABD Savunma Bakanlığı filosuna 'başkanlık uçağı' olarak katılacak Boeing 747-8 uçağı hediye edildi. Başkan Trump konuyla ilgili "40 yıllık Air Force... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T08:19+0300
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dünya
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air force one
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pentagon
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ABD medyasında Katar'dan Trump'a 'başkanlık uçağı' (air force one) hediyesi haberleri gündemde yer alırken ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklama yaptı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurguladı.ABD basınında pahalı hediye gündem olurken Trump kendi sosyal medyasından konuya açıklık getirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili açıklama yapmazken Trump hediye uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:
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savunma bakanlığı, air force one, boeing 747, pentagon, donald trump
savunma bakanlığı, air force one, boeing 747, pentagon, donald trump

Katar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi

08:19 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce CenetaKatar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi
Katar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Katar'dan ABD Savunma Bakanlığı filosuna 'başkanlık uçağı' olarak katılacak Boeing 747-8 uçağı hediye edildi. Başkan Trump konuyla ilgili "40 yıllık Air Force One'ın yerini alacak bir 747 uçağının" hediye olmasını Demokratları rahatsız ettiği yönünde yorum yaptı.
ABD medyasında Katar'dan Trump'a 'başkanlık uçağı' (air force one) hediyesi haberleri gündemde yer alırken ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklama yaptı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurguladı.
ABD basınında pahalı hediye gündem olurken Trump kendi sosyal medyasından konuya açıklık getirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili açıklama yapmazken Trump hediye uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Savunma Bakanlığı'nın, 40 yıllık Air Force One'ın yerini alacak bir 747 uçağını, kamuya açık ve şeffaf bir işlemle geçici bir süre için ÜCRETSİZ olarak HEDİYE alması, Çarpık Demokratları o kadar rahatsız ediyor ki, uçak için EN YÜKSEK DOLARI ödememiz konusunda ısrar ediyorlar. Bunu herkes yapabilir!"

ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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