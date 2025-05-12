Katar'dan Pentagon'a başkanlık uçağı hediye edildi

"Savunma Bakanlığı'nın, 40 yıllık Air Force One'ın yerini alacak bir 747 uçağını, kamuya açık ve şeffaf bir işlemle geçici bir süre için ÜCRETSİZ olarak HEDİYE alması, Çarpık Demokratları o kadar rahatsız ediyor ki, uçak için EN YÜKSEK DOLARI ödememiz konusunda ısrar ediyorlar. Bunu herkes yapabilir!"