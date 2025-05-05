İsrail kabinesi, Gazze işgalini genişletme planını onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nde devam eden işgalin genişletilmesini de öngören saldırı planını onayladı.



Kabineden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını bir üst aşamaya taşıyacak plan oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.



Açıklamaya göre Gazze'de daha fazla yerleşimin işgal edilmesini öngören plan, tampon bölgelerin genişletilmesini de içeriyor.



Yeni plan uyarınca İsrail askerleri, saldırı düzenlediği bölgelerden çekilmeyecek ve oralardaki işgali sürdürecek. Filistinliler güneye doğru gitmeye zorlanacak.



Ayrıca Hamas'a ait altyapı tesislerine ve komuta noktalarına yoğun saldırılar düzenlenecek.



Hamas'ın insani yardıma erişimi kısıtlanacak.