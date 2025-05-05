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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/israil-kabinesi-gazze-isgalini-genisletme-planini-onayladi-1095924117.html
İsrail kabinesi, Gazze işgalini genişletme planını onayladı
İsrail kabinesi, Gazze işgalini genişletme planını onayladı
Sputnik Türkiye
1.5 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, işgali genişletme imkanı sunacak planı uygulamaya başlayacak. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:06+0300
2025-05-05T12:09+0300
i̇srail- filistin çatışması
haberler
gazze şeridi
i̇srail
gazze
saldırı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail güvenlik kabinesi
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İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nde devam eden işgalin genişletilmesini de öngören saldırı planını onayladı.Kabineden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını bir üst aşamaya taşıyacak plan oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.Açıklamaya göre Gazze'de daha fazla yerleşimin işgal edilmesini öngören plan, tampon bölgelerin genişletilmesini de içeriyor.Yeni plan uyarınca İsrail askerleri, saldırı düzenlediği bölgelerden çekilmeyecek ve oralardaki işgali sürdürecek. Filistinliler güneye doğru gitmeye zorlanacak.Ayrıca Hamas'a ait altyapı tesislerine ve komuta noktalarına yoğun saldırılar düzenlenecek.Hamas'ın insani yardıma erişimi kısıtlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/romanya-secimleri-kievin-kara-listesindeki-simion-ilk-turu-onde-tamamladi-1095920211.html
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haberler, gazze şeridi, i̇srail, gazze, saldırı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail güvenlik kabinesi
haberler, gazze şeridi, i̇srail, gazze, saldırı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail güvenlik kabinesi

İsrail kabinesi, Gazze işgalini genişletme planını onayladı

12:06 05.05.2025 (güncellendi: 12:09 05.05.2025)
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
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1.5 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, işgali genişletme imkanı sunacak planı uygulamaya başlayacak.
İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nde devam eden işgalin genişletilmesini de öngören saldırı planını onayladı.

Kabineden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını bir üst aşamaya taşıyacak plan oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre Gazze'de daha fazla yerleşimin işgal edilmesini öngören plan, tampon bölgelerin genişletilmesini de içeriyor.

Yeni plan uyarınca İsrail askerleri, saldırı düzenlediği bölgelerden çekilmeyecek ve oralardaki işgali sürdürecek. Filistinliler güneye doğru gitmeye zorlanacak.

Ayrıca Hamas'a ait altyapı tesislerine ve komuta noktalarına yoğun saldırılar düzenlenecek.

Hamas'ın insani yardıma erişimi kısıtlanacak.
George Simion - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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