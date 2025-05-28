https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrack-suriye-ozel-temsilcisi-de-olacak-1096607463.html
Trump: ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilcisi de olacak
Trump: ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilcisi de olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yapacağını açıkladı 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T23:38+0300
2025-05-28T23:38+0300
2025-05-28T23:38+0300
dünya
abd
donald trump
tom barrack
suriye
ankara
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yürüteceğini duyurdu.Trump, Truth Social hesabından Barrack'ın hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olacağını söylerken, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-basini-trump-rusya-ve-cin-ile-buyuk-anlasma-yapmayi-planliyor-1096590120.html
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abd, donald trump, tom barrack, suriye, ankara, truth social
abd, donald trump, tom barrack, suriye, ankara, truth social
Trump: ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilcisi de olacak
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yapacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yürüteceğini duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından Barrack'ın hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olacağını söylerken, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Ortadoğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor."