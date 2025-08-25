İsrail hastaneyi vurdu: 5 gazeteci dahil 15 kişi öldü

Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Nasır Hastanesi
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Nasır Hastanesi
İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.
Nasır Hastanesi
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:29
