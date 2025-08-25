https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/israil-hastaneyi-vurdu-5-gazeteci-dahil-15-kisi-oldu-1098810175.html
İsrail hastaneyi vurdu: 5 gazeteci dahil 15 kişi öldü
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
filistin
gazze şeridi
i̇srail
hastane
hava saldırısı
sivil can kaybı
11:54 25.08.2025 (güncellendi: 12:29 25.08.2025)
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.