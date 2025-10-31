Türkiye
Kral Charles'tan sert adım: Prens Andrew'un unvanları geri alınıyor
Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor
Kral III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini başlattı. Kararın, Andrew’a yöneltilen cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi Prens Andrew'un unvanlarını geri alma sürecini resmen başlattı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın, Andrew'a yöneltilen reşit olmayan bir kıza cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle alındığı belirtildi.Saray kaynakları, Kral Charles'ın bu adımı, 'Kraliyet ailesinin itibarını koruma' amacıyla attığını aktardı. Prens Andrew'un askeri unvanları ve 'York Dükü' unvanı da dahil olmak üzere sahip olduğu tüm kraliyet görevlerinden resmen men edilmesi bekleniyor.Buckhingam Sarayı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor

Saray kaynakları, Kral Charles’ın bu adımı, 'Kraliyet ailesinin itibarını koruma' amacıyla attığını aktardı. Prens Andrew’un askeri unvanları ve 'York Dükü' unvanı da dahil olmak üzere sahip olduğu tüm kraliyet görevlerinden resmen men edilmesi bekleniyor.
Buckhingam Sarayı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Majesteleri bugün Prens Andrew’un unvanlarını, rütbelerini ve onur nişanlarını iptal etmek üzere resmi süreci başlattı. Prens Andrew artık Andrew Mountbatten-Windsor olarak anılacak. Şu an itibarıyla kendisine ‘Royal Lodge’ rezidansının kiralanmasıyla ilgili yasal koruma sağlanmış durumda. Kendisine resmi olarak kira sözleşmesinin feshi bildirildi ve başka bir özel konuta taşınacak. Bu önlemler, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam etmesine rağmen gerekli görüldü. Majesteleri, kraliyet ailesi olarak, tüm kötü muamele biçimlerini yaşayan mağdurların düşüncelerinin ve en derin taziyelerinin her zaman onların yanında olduğunu açıkça ifade etmek istemektedir”
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Kral Charles, katedral ziyaretinde protesto edildi: 'Prens Andrew ve Epstein hakkında ne biliyorsunuz?'
27 Ekim, 21:21
