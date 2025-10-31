https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kral-charlestan-sert-adim-prens-andrewun-unvanlari-geri-aliniyor-1100633225.html
Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor
Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor
Sputnik Türkiye
Kral III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini başlattı. Kararın, Andrew’a yöneltilen cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T00:17+0300
2025-10-31T00:17+0300
2025-10-31T00:17+0300
dünya
prens andrew
jeffrey epstein
kral charles
charles
buckingham sarayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614013_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_39bfaf66b1993ce31d9d33045ad3999c.jpg
İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini resmen başlattı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, kararın, Andrew’a yöneltilen reşit olmayan bir kıza cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle alındığı belirtildi.Saray kaynakları, Kral Charles’ın bu adımı, 'Kraliyet ailesinin itibarını koruma' amacıyla attığını aktardı. Prens Andrew’un askeri unvanları ve 'York Dükü' unvanı da dahil olmak üzere sahip olduğu tüm kraliyet görevlerinden resmen men edilmesi bekleniyor.Buckhingam Sarayı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kral-charles-katedral-ziyaretinde-protesto-edildi-prens-andrew-ve-epstein-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1100524520.html
charles
buckingham sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0b/1080614013_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6c261c05d6d946257b08beb97b12cd57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
prens andrew, jeffrey epstein, kral charles, charles, buckingham sarayı
prens andrew, jeffrey epstein, kral charles, charles, buckingham sarayı
Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor
Kral III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini başlattı. Kararın, Andrew’a yöneltilen cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle alındığı açıklandı.
İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini resmen başlattı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, kararın, Andrew’a yöneltilen reşit olmayan bir kıza cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle alındığı belirtildi.
Saray kaynakları, Kral Charles’ın bu adımı, 'Kraliyet ailesinin itibarını koruma' amacıyla attığını aktardı. Prens Andrew’un askeri unvanları ve 'York Dükü' unvanı da dahil olmak üzere sahip olduğu tüm kraliyet görevlerinden resmen men edilmesi bekleniyor.
Buckhingam Sarayı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Majesteleri bugün Prens Andrew’un unvanlarını, rütbelerini ve onur nişanlarını iptal etmek üzere resmi süreci başlattı. Prens Andrew artık Andrew Mountbatten-Windsor olarak anılacak. Şu an itibarıyla kendisine ‘Royal Lodge’ rezidansının kiralanmasıyla ilgili yasal koruma sağlanmış durumda. Kendisine resmi olarak kira sözleşmesinin feshi bildirildi ve başka bir özel konuta taşınacak. Bu önlemler, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam etmesine rağmen gerekli görüldü. Majesteleri, kraliyet ailesi olarak, tüm kötü muamele biçimlerini yaşayan mağdurların düşüncelerinin ve en derin taziyelerinin her zaman onların yanında olduğunu açıkça ifade etmek istemektedir”