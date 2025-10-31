Kral Charles’tan sert adım: Prens Andrew’un unvanları geri alınıyor

“Majesteleri bugün Prens Andrew’un unvanlarını, rütbelerini ve onur nişanlarını iptal etmek üzere resmi süreci başlattı. Prens Andrew artık Andrew Mountbatten-Windsor olarak anılacak. Şu an itibarıyla kendisine ‘Royal Lodge’ rezidansının kiralanmasıyla ilgili yasal koruma sağlanmış durumda. Kendisine resmi olarak kira sözleşmesinin feshi bildirildi ve başka bir özel konuta taşınacak. Bu önlemler, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam etmesine rağmen gerekli görüldü. Majesteleri, kraliyet ailesi olarak, tüm kötü muamele biçimlerini yaşayan mağdurların düşüncelerinin ve en derin taziyelerinin her zaman onların yanında olduğunu açıkça ifade etmek istemektedir”