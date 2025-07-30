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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyanin-kuril-adalari-bolgesinde-79-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-tsunami-uyarisi-yapildi-1098233382.html
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, bölgede tsunami uyarısı yapıldığını ve bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.Limarenko, Telegram'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/endonezyada-65-buyuklugunde-deprem-1098202610.html
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Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

03:24 30.07.2025 (güncellendi: 03:27 30.07.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, bölgede tsunami uyarısı yapıldığını ve bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.
Limarenko, Telegram'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Severo-Kurilsk'te 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami tehdidi ilan edildi, bölge sakinleri tahliye ediliyor. Acil servisler tam kapasite çalışıyor, durum kontrol altında."
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