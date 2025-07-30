https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyanin-kuril-adalari-bolgesinde-79-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-tsunami-uyarisi-yapildi-1098233382.html
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T03:24+0300
2025-07-30T03:24+0300
2025-07-30T03:27+0300
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Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, bölgede tsunami uyarısı yapıldığını ve bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.Limarenko, Telegram'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/endonezyada-65-buyuklugunde-deprem-1098202610.html
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Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
03:24 30.07.2025 (güncellendi: 03:27 30.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sahalin Bölgesi Valisi Valeriy Limarenko, bölgede tsunami uyarısı yapıldığını ve bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.
Limarenko, Telegram'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Severo-Kurilsk'te 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami tehdidi ilan edildi, bölge sakinleri tahliye ediliyor. Acil servisler tam kapasite çalışıyor, durum kontrol altında."