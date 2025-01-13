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Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanovic kazandı
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanovic kazandı
Sputnik Türkiye
Hırvatistan'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, oyların yüzde 74'ünden fazlasını alarak ikinci kez... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T09:49+0300
2025-01-13T09:49+0300
dünya
hırvatistan
zoran milanovic
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Hırvatistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zoran Milanovic, oyların yaklaşık dörtte üçünü alarak ikinci kez Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yetkililer oyların yüzde 99'undan fazlasının sayılmasının ardından Milanovic rakibi Dragan Primorac'ı, oyların yüzde 74'ünden fazlasını alarak cumhurbaşkanlığı yarışında yendi.İktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) partisinin desteğine sahip olan eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oyların yaklaşık yüzde 25'ini aldı. Milanovic, bu sonuçla Hırvatistan'ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaşmış oldu. Seçim zaferinin ardından seçim kampanyası merkezinde büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Teşekkürler Hırvatistan, teşekkürler Bosna Hersek, ülkemizde ve yurt dışındaki tüm Hırvatistan vatandaşlarına teşekkürler. Bu benim için büyük bir gün" dedi.Yaklaşık 3.7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 44 olarak gerçekleşti. Seçimlerin 29 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk turunda Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaklaşık yüzde 49, en yakın rakibi olan Primorac ise yaklaşık yüzde 19 oranında oy almıştı.Milanovic, cumhurbaşkanı olmadan önce 2011'den 2016'ya kadar Hırvatistan başbakanıydı ve 2007'den 2016'ya kadar Sosyal Demokrat Parti'ye (SDP) liderlik etti.
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hırvatistan, zoran milanovic, hırvat demokrat birliği (hdz), sdp
hırvatistan, zoran milanovic, hırvat demokrat birliği (hdz), sdp

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanovic kazandı

09:49 13.01.2025
© AP Photo / Darko BandicZoran Milanović ikinci kez seçildi
Zoran Milanović ikinci kez seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Darko Bandic
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Hırvatistan'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, oyların yüzde 74'ünden fazlasını alarak ikinci kez göreve seçildi.
Hırvatistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zoran Milanovic, oyların yaklaşık dörtte üçünü alarak ikinci kez Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yetkililer oyların yüzde 99'undan fazlasının sayılmasının ardından Milanovic rakibi Dragan Primorac'ı, oyların yüzde 74'ünden fazlasını alarak cumhurbaşkanlığı yarışında yendi.
İktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) partisinin desteğine sahip olan eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oyların yaklaşık yüzde 25'ini aldı.
Milanovic, bu sonuçla Hırvatistan'ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaşmış oldu. Seçim zaferinin ardından seçim kampanyası merkezinde büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Teşekkürler Hırvatistan, teşekkürler Bosna Hersek, ülkemizde ve yurt dışındaki tüm Hırvatistan vatandaşlarına teşekkürler. Bu benim için büyük bir gün" dedi.
Yaklaşık 3.7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 44 olarak gerçekleşti. Seçimlerin 29 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk turunda Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaklaşık yüzde 49, en yakın rakibi olan Primorac ise yaklaşık yüzde 19 oranında oy almıştı.
Milanovic, cumhurbaşkanı olmadan önce 2011'den 2016'ya kadar Hırvatistan başbakanıydı ve 2007'den 2016'ya kadar Sosyal Demokrat Parti'ye (SDP) liderlik etti.
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