Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/japonyada-ilk-kadin-basbakan-secildi-sanae-takaichi-1100346699.html
Japonya'da ilk kadın başbakan seçildi: Sanae Takaichi
Japonya'da ilk kadın başbakan seçildi: Sanae Takaichi
Sputnik Türkiye
Japonya Parlamentosu, Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. 465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T08:31+0300
2025-10-21T08:31+0300
dünya
shinzo abe
fumio kishida
japonya
japonya parlamentosu
sanae takaichi
liberal demokrat parti (ldp)
başbakan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099220533_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a04167a501e6de6d9778289dd42f1854.jpg
Japonya tarihinde bir ilke imza attı. Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşması sonrasında Japonya Parlamentosu LDP'den Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti.465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu sağlayan Takaichi, 'ilk kadın başbakan' olarak Japonya tarihine geçti. Sanae Takaichi kimdir?64 yaşındaki muhafazakâr görüşlü Sanae Takaichi, sert politika görüşleriyle biliniyor. Başbakan olmak için daha öncede partisi içinde hamle yapan Sanae Takaichi, üçüncü hamlesinde başbakan olmayı başardı. Takaichi, partisi LDP'nin son beş yıldaki dördüncü başbakanı oldu. Japonya'nın Nara kentinde 7 Mart 1961'de doğan Sanae Takaichi, 1993'ten beri Temsilciler Meclisi üyesi. Takaichi, Shinzo Abe ve Fumio Kishida'nın başbakanlıkları döneminde çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/japonya-hukumeti-istifa-etti-1100344355.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099220533_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_53b3c491989d92fc230e7d98364a8066.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
shinzo abe, fumio kishida, japonya, japonya parlamentosu, sanae takaichi, liberal demokrat parti (ldp), başbakan
shinzo abe, fumio kishida, japonya, japonya parlamentosu, sanae takaichi, liberal demokrat parti (ldp), başbakan

Japonya'da ilk kadın başbakan seçildi: Sanae Takaichi

08:31 21.10.2025
© AP Photo / Takashi AoyamaSanae Takaichi
Sanae Takaichi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Takashi Aoyama
Abone ol
Japonya Parlamentosu, Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. 465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu sağlayan Takaichi, böylece tarihi bir başarıya imza attı. Üst meclisten de onay alan Takaichi’nin, gün içinde yemin ederek resmen göreve başlaması bekleniyor.
Japonya tarihinde bir ilke imza attı. Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşması sonrasında Japonya Parlamentosu LDP'den Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti.
465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu sağlayan Takaichi, 'ilk kadın başbakan' olarak Japonya tarihine geçti.

Sanae Takaichi kimdir?

64 yaşındaki muhafazakâr görüşlü Sanae Takaichi, sert politika görüşleriyle biliniyor. Başbakan olmak için daha öncede partisi içinde hamle yapan Sanae Takaichi, üçüncü hamlesinde başbakan olmayı başardı.
Takaichi, partisi LDP'nin son beş yıldaki dördüncü başbakanı oldu. Japonya'nın Nara kentinde 7 Mart 1961'de doğan Sanae Takaichi, 1993'ten beri Temsilciler Meclisi üyesi. Takaichi, Shinzo Abe ve Fumio Kishida'nın başbakanlıkları döneminde çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
Japonya hükümeti istifa etti
04:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала