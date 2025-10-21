https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/japonyada-ilk-kadin-basbakan-secildi-sanae-takaichi-1100346699.html
Japonya'da ilk kadın başbakan seçildi: Sanae Takaichi
Japonya tarihinde bir ilke imza attı. Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşması sonrasında Japonya Parlamentosu LDP'den Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti.465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu sağlayan Takaichi, 'ilk kadın başbakan' olarak Japonya tarihine geçti. Sanae Takaichi kimdir?64 yaşındaki muhafazakâr görüşlü Sanae Takaichi, sert politika görüşleriyle biliniyor. Başbakan olmak için daha öncede partisi içinde hamle yapan Sanae Takaichi, üçüncü hamlesinde başbakan olmayı başardı. Takaichi, partisi LDP'nin son beş yıldaki dördüncü başbakanı oldu. Japonya'nın Nara kentinde 7 Mart 1961'de doğan Sanae Takaichi, 1993'ten beri Temsilciler Meclisi üyesi. Takaichi, Shinzo Abe ve Fumio Kishida'nın başbakanlıkları döneminde çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.
