https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/karadagda-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1092259630.html
Karadağ'da silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Karadağ'da silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restorana Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, olayda 7 kişinin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T21:57+0300
2025-01-01T21:57+0300
2025-01-01T22:53+0300
dünya
karadağ
silahlı saldırı
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Karadağ medyasının haberine göre Çetine'de silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.Karadağ Devlet Televizyonu RTCG'ye göre Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restoranda öğleden sonra Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html
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karadağ, silahlı saldırı
Karadağ'da silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
21:57 01.01.2025 (güncellendi: 22:53 01.01.2025)
Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restorana Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, olayda 7 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğu bilgisini verdi.
Karadağ medyasının haberine göre Çetine'de silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.
Karadağ Devlet Televizyonu RTCG'ye göre Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restoranda öğleden sonra Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.