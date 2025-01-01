https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/karadagda-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1092259630.html

Karadağ'da silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Karadağ'da silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restorana Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, olayda 7 kişinin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T21:57+0300

2025-01-01T21:57+0300

2025-01-01T22:53+0300

dünya

karadağ

silahlı saldırı

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Karadağ medyasının haberine göre Çetine'de silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.Karadağ Devlet Televizyonu RTCG'ye göre Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restoranda öğleden sonra Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html

karadağ

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karadağ, silahlı saldırı