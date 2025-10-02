https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/son-dakika-haberler-fransada-buyuk-grev-ulke-capinda-kaos-eyfel-kulesi-kapatildi-1099851499.html

Fransa’da büyük grev: Ülke çapında kaos, Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa’da büyük grev: Ülke çapında kaos, Eyfel Kulesi kapatıldı

İki yıl içinde beşinci başbakanını geçen ay göreve başlayan Fransız halkı Lecornu’dan da memnun değil.Yüz binler sokağa döküldü, Eyfel Kulesi kapatıldı. Detaylar haberde...

Fransa, Perşembe günü sendikalar, taban örgütleri ve sivil toplum aktivistlerinin kemer sıkma önlemleri ve bütçe kesintilerine karşı yeniden sokaklara çıkmasıyla yeni bir protesto dalgası başladı.18 Eylül’de yaklaşık 1 milyon göstericinin katıldığı ulusal çaptaki grevden sonra sendikalar ve halk bugün tekrar sokaklarda.Eyfel Kulesi kapatıldıEyfel Kulesi, çalışanlarının ‘büyük çoğunluğunun’ sendikaların grev çağrısına destek vermesi üzerine ziyarete kapatıldı. Gün boyu gelişmeleri canlı blogumuzdan takip edebilirsiniz.Sendikalar, yeni başbakan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilen Sebastian Lecornu’ya yönelik bütçe kesintisini tekrar düşünmesi ve varlık vergisi oluşturması konusunda baskıyı artırmak için bir günlük genel greve gitti.Görevi güvenoyu alamayan Francois Bayrou’dan devralan Lecornu, 9 Eylül’deki atanmasından bu yana henüz yeni bir hükümet kurmadı.

