AB'nin İran'a yönelik bugün devreye aldığı yaptırımlar neler?

AB’nin İran’a yönelik bugün devreye aldığı yaptırımlar neler?

BMGK'nin İran'a nükleer yaptırımları yeniden başlatma kararının ardından AB de benzer adım atarak yaptırımları uygulamaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın nükleer anlaşma yükümlülüklerini ihlali nedeniyle yaptırımlar yeniden yürürlüğe girmiştir. Ancak diplomatik çözüm ihtimali halen masadadır” denildi. İngiltere, Fransa ve Almanya’nın girişimiyle alınan BMGK kararı doğrultusunda yaptırımlar pazar günü gece yarısından itibaren tekrar uygulanmaya başlanmıştı. AB’nin otomatik olarak devreye giren yaptırımlarına ek olarak, zaten geçerli olan silah ambargosu gibi ek kısıtlamalar da yürürlükte bulunuyor. Mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları AB’nin aldığı yeni önlemler arasında: Ne olmuştu? İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve ‘snapback’ olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti. Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ye İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek ‘snapback’ mekanizmasını işletme kararının ‘hukuken geçersiz’ ve ‘mantıksız’ olduğunu söylemişti. Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının prosedürü doğrultusunda, BMGK'ye sunulan ve İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarı 19 Eylül'de yapılan oylamayla reddedilmişti. Daha sonra da sürecin uzatılması için BMGK'ya sunulan tasarı kabul edilmemişti. ‘Snapback’ süreci, 28 Eylül gece yarısı sona erdi ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girdi.

