https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-yasanan-depremlerde-bilanco-aciklandi-144-olu-730dan-fazla-yarali-1094962800.html

Myanmar'da yaşanan depremlerde bilanço açıklandı: 144 ölü, 730'dan fazla yaralı

Myanmar'da yaşanan depremlerde bilanço açıklandı: 144 ölü, 730'dan fazla yaralı

Sputnik Türkiye

Myanmar'da art arda meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde en az 144 kişi hayatını kaybetti, 730'dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T18:25+0300

2025-03-28T18:25+0300

2025-03-28T19:32+0300

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Sagaing bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşen depremlerde 144 kişi hayatını kaybetti.Myanmar'ın orta kesiminde bugün sabah saatlerinde meydana gelen art arda iki şiddetli deprem, büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı. Askeri yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerde en az 144 kişi hayatını kaybederken, 730'dan fazla kişi de yaralandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html

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deprem, myanmar, ölüm, toplu ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski