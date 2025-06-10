https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/avusturyada-okula-saldiri-cok-sayida-olu-var-1096910573.html
Avusturya'da okula saldırı: Saldırgan dahil 9 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da okula saldırı: Saldırgan dahil 9 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T12:43+0300
2025-06-10T12:43+0300
2025-06-10T13:14+0300
dünya
avusturya
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
toplu silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096910164_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_6016d28b3df967fa58ddb2c3e0a8db1a.jpg
Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da olduğu ifade edildi. Polis çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Avusturya medyasında yer alan ilk haberlere göre saldırıda en az sekiz kişi ölmüş, çok sayıda yaralı olduğu duyurulmuştu. Görgü tanıkları, okul içinde yaklaşık 20 silah sesi duyduklarını belirtti. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, okula düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı ancak tam sayıyı belirtmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/danistay-hakimi-silahli-saldiriya-ugradi-basindan-vuruldu-durumu-agir-1096903271.html
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096910164_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_8fe112bdd65d754cdfbfd9ae91407234.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avusturya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, toplu silahlı saldırı
avusturya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, toplu silahlı saldırı
Avusturya'da okula saldırı: Saldırgan dahil 9 kişi hayatını kaybetti
12:43 10.06.2025 (güncellendi: 13:14 10.06.2025)
Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı okula düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı ancak tam sayıyı belirtmedi.
Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da olduğu ifade edildi. Polis çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
Avusturya medyasında yer alan ilk haberlere göre saldırıda en az sekiz kişi ölmüş, çok sayıda yaralı olduğu duyurulmuştu. Görgü tanıkları, okul içinde yaklaşık 20 silah sesi duyduklarını belirtti. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, okula düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı ancak tam sayıyı belirtmedi.