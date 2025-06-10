https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/avusturyada-okula-saldiri-cok-sayida-olu-var-1096910573.html

Avusturya'da okula saldırı: Saldırgan dahil 9 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'da okula saldırı: Saldırgan dahil 9 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T12:43+0300

2025-06-10T12:43+0300

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Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında saldırganın da olduğu ifade edildi. Polis çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Avusturya medyasında yer alan ilk haberlere göre saldırıda en az sekiz kişi ölmüş, çok sayıda yaralı olduğu duyurulmuştu. Görgü tanıkları, okul içinde yaklaşık 20 silah sesi duyduklarını belirtti. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, okula düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı ancak tam sayıyı belirtmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/danistay-hakimi-silahli-saldiriya-ugradi-basindan-vuruldu-durumu-agir-1096903271.html

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avusturya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, toplu silahlı saldırı