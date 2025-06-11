https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bize-saldirmak-istiyorlar-1096958847.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bize saldırmak istiyorlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bize saldırmak istiyorlar
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin sivil nükleer faaliyetleri durdurma talebini 'zorbalık' olarak niteleyerek reddettiklerini açıkladı. Pezeşkiyan... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T23:25+0300
2025-06-11T23:25+0300
2025-06-11T23:25+0300
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mesut pezekişyan
abd
i̇srail
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak ABD'nin taleplerini 'zorbalık' olarak nitelendirdi.Pezeşkiyan, ABD'yle sürdürülen nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin İran’dan nükleer araştırmaları tamamen durdurmasını istemesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.Nükleer bilimin sanayi, tıp ve tarım gibi alanlar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan şöyle konuştu:Nükleer araştırmalar konusundaki kararlılığın sürdüğünü dile getiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülke içinde birlik çağrısı yaparak sözlerine son verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd---iran-gerilimi-abd-bagdat-buyukelciligi-personelini-tahliyeye-hazirlaniyor-1096958400.html
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i̇ran, mesud pezeşkiyan, mesut pezekişyan, abd, i̇srail, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
i̇ran, mesud pezeşkiyan, mesut pezekişyan, abd, i̇srail, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bize saldırmak istiyorlar
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin sivil nükleer faaliyetleri durdurma talebini 'zorbalık' olarak niteleyerek reddettiklerini açıkladı. Pezeşkiyan, ayrıca ülkesine yönelik saldırı niyetlerinden endişe duyduklarını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak ABD'nin taleplerini 'zorbalık' olarak nitelendirdi.
Pezeşkiyan, ABD'yle sürdürülen nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin İran’dan nükleer araştırmaları tamamen durdurmasını istemesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.
Nükleer bilimin sanayi, tıp ve tarım gibi alanlar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan şöyle konuştu:
Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar. Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu. Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar.
Nükleer araştırmalar konusundaki kararlılığın sürdüğünü dile getiren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülke içinde birlik çağrısı yaparak sözlerine son verdi.