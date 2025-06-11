İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bize saldırmak istiyorlar

Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar. Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu. Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar.