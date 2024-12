ALMANAK | 2024'te Türkiye'de neler oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html

Türkiye, 2024 yılı boyunca önemli olaylara sahne oldu. Türkiye siyasetinde 31 Mart yerel seçimlerinin etkisiyle hareketli bir yıl geçirdi. İstanbul ve Ankara’da yaşanan kıyasıya mücadele, siyasi partilerin gelecek stratejilerini doğrudan etkiledi. Seçim sonuçları, bazı büyükşehirlerde dengeleri değiştirirken, ittifakların geleceği üzerine tartışmalar da alevlendirdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı, yılın en çok konuşulan ekonomik konularından biri oldu. Yeni yılda zamlanacak kalemlerin netleşmesi ve enflasyonla mücadele önlemleri de kamuoyunda tartışıldı.2024'ün en sarsıcı adli olaylarından biri, “Yenidoğan çetesi” skandalı oldu. İstanbul’da ortaya çıkan olayda bebeklerin, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderilmesi infial yarattı. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı skandal, sorumluların yargılanmasıyla gündemde kaldı. Diyarbakır’da işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, 2024’ün bir diğer yankı uyandıran olayı oldu. İşte yıl boyunca yaşanan en önemli gelişmeler. 4 Ocak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiKahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan ihmallerin eleştirildiği mecralara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" kapatılan Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha getirildi. Engel, 22 Ocak'a kadar sürecekti. Oyuncu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybettiTiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti. Senaryo okurken aniden rahatsızlanan Algan, beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 5 OcakAyhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandıÖrgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı. 6 OcakAtatürk’e hakaret eden kişi tutuklandıAdana’da bir veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden B.Y, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde Atatürk’ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu belirtti.7 OcakTürk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel, hayatını kaybettiTürk sanat müziğinin usta isimlerinden 74 yaşındaki Yüksel Uzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve Güney Afrika'da yaşayan Uzel, Türkiye'de defnedildi. 8 OcakEnder Saraç'ın 22.5 yıl hapis istendiEnder Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 22 Şubat’ta ilk dava görüldü. Saraç, görüntülerin yapay zeka ile yapıldığını ve eski eşi tarafından iftiraya uğradığını belirtti. 30 Mayıs’ta oğlu “Babam beni istismar etmedi” dedi. 13 Haziran’da savcılık “çocuğun cinsel istismarı' suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. 3 Temmuz’da Doktor Ender Saraç yargılandığı davada beraat etti.9 OcakCumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildi. Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.10 OcakErdal Beşikçioğlu yerel seçimlerde adaylığını açıkladıOyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, 31 Mart seçimlerinden galip çıkacak ve ve Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacaktı. 13 OcakEski MİT yetkilisi Mehmet Eymür hayatını kaybettiEski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nden en çok sayı atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer aldıMilli Voleybolcu Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nden en çok sayı atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer aldı.14 OcakHalil Umut Meler, sahalara geri döndüHalil Umut Meler 11 Aralık 2023 tarihinde MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının sonunda MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştı. Hakem Meler, 14 Ocak’ta İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sahalara dönüş yaptı.15 Ocakİsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildiAntalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki İsrail yanlısı yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli 28 yaşındaki futbolcu Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.16 OcakMotokurye Yunus Emre Göçer’in öldüğü kazada ceza belli oldu30 Kasım 2023'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarpmıştı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2.5 yıllık hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.17 OcakCanan Karatay'ı dolandıran zanlı yakalandı2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran ve Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliye silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 zanlı yakalandı.18 OcakTürkiye günlük sigara kullanımında dünyada ilk sırada yer aldıTürkiye, kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında dünya birincisi oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yöneldiği elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğunu belirten uzmanlar, bazı kesimlerce masum gösterilen elektronik sigaraların ‘ağır solunum yetmezliği ile akciğer hasarına yol açtığını belirtiyor. Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendiTunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.19 OcakTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladıTürkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. İlk sözü ‘İstikbal göklerdedir’ oldu. Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirdi. 9 Şubat’ta dünyaya iniş yapan uzay yolcusu 12 Şubat’ta dünyaya dönecekti. 21 OcakTürkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendiTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaşarak, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi.23 OcakTürk Devletleri Rekabet Konseyi kurulduRekabet Kurumu'nun öncülüğü ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliği'nin koordinasyonuyla üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu.Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurduAstrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NASA'daki görevinden ayrıldığını Hakkari’de bilim üssü kuracağını açıkladı.24 OcakFOX TV'nin isminin değişeceği RTÜK tarafından onaylandıRTÜK Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu. 25 OcakCumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği kararını onayladıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı. Erdoğan'ın bu hamlesiyle 7 Mart’ta İsveç resmen NATO üyesi oldu.Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıSSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49.25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.26 Ocakİlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldıDünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı.Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybettiTürk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.27 OcakOyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdiBir Demet Tiyatro, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı. 28 OcakSanta Maria Latin Katolik Kilisesi'ne saldırı düzenlendiİstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırı sonrasında Papa'dan ve İtalya'dan başsağlığı mesajları geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken birçok kişi yaralandı. 3 Şubat’ta Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı.30 OcakCan Atalay'ın milletvekilliği düşürüldüTürkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkındaki kararın okutulmasının ardından düşürüldü. Atalay, Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunuyor.Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadıResmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.31 Ocakİstanbul'da tüm karayollarında gişelerin kaldırılmasına karar verildiUlaştırma Bakanlığı, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı.Ortadoğu’nun en güçlü orduları 2024 yılı listesi belli oldu: Türkiye tüm ülkelerin önüne geçtiGlobalFirepower sitesinin yaptığı araştırma Ortadoğu'da bulunan ülkelerin askeri alandaki güçlerini sıraladı. Zirveyi 2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye aldı.Yazar Mario Levi hayatını kaybetti"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" gibi kitapların usta yazarı Mario Levi hayatını kaybetti.2 ŞubatMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istediğini açıkladıMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevi bıraktı, yerine Fatih Karahan atandı.İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştıİstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonrası gemilerden dumanlar yükseldi. Olayın gemilerden birinin dümeninin kilitlenmesi ile meydana geldiği açıklandı.3 ŞubatMOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheliye tutuklama talebiMİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Meral Akşener'in ablası hayatını kaybettiİYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi.6 ŞubatDepremin 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 1. yıl dönümü. Gerçekleşen depremler ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılmış bu depremlerde 40 bine yakın bina yıkılırken 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi yaralı bir şekilde kurtulmuştu.Çağlayan Adliyesi'nde kontrol noktası önünde silahlı saldırı gerçekleştirildiÇağlayan Adliyesi'nde kontrol noktası önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar etkisiz hale getirildi. 10 ŞubatB sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecekKarayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, B sınıfı sürücü belgesiyle ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç A1 sınıfı sürücü belgesiyle sürülen motosikletler de kullanılabilecek.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybettiBakanlıktan yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybettiği belirtildi.11 ŞubatAK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı hayatını kaybettiAK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Yazar Füruzan 91 yaşında hayatını kaybettiTürk edebiyatının usta isimlerinden Füruzan 91 yaşında yaşamını yitirdi.​​​​​​​13 ŞubatErzincan'da maden çöktüErzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. 9 işçinin hayatını kaybettiği olayın ardından Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi. Kaybolan işçilerin cansız bedenlerine ulaşılması Haziran ayına kadar sürdü. İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdıDünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.44 artış gösterdi.Gürsel Tekin CHP’den istifa ettiGürsel Tekin, CHP'den istifa etti. Tekin sosyal medyadan duyurduğu kararında "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" dedi.14 ŞubatMarmara’da gemi battı14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta battı. 20 Şubat’ta Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede ulaşıldı.15 ŞubatYasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde ettiRomanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıBaşkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı. Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.22 ŞubatRonaldinho Survivor'a katıldıDünyaca ünlü eski bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı büyük ses getirmiş ve sonrasında yayınlanan programda Ronaldinho'nun geleceğini duyurmuştu. Brezilyalı efsane, son yayınlanan bölümde Survivor All Star'a konuk oldu. Yarışmacıların heyecan ve büyük sevinçle karşıladığı Ronaldinho, "Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.26 ŞubatCumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşına girdiTürkiye ve dünyanın çeyrek asrına damgasını vuran Erdoğan 70 yaşına girdi.Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybettiSinema oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.28 ŞubatAdalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası verildiAdalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.29 Şubatİstanbul'da 'jigolo olma' vaadiyle dolandırıcılıkBüyükçekmece’de 26 kişinin jigolo olma vaadiyle toplam 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı.Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu vefat ettiYazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.1 MartEylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olduİstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarptı. 5 yaralıdan Oğuz Murat Aci kurtarılamadı. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kişinin 17 yaşındaki Timur Cihantimur olduğu belirlendi. Zanlının annesi Eylem Tok, olayın hemen ardından oğlunu ABD'ye kaçırdı. Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldıKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde restore edilen Kız Kulesi, uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi. İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı.3 MartRize'de ormanlık alanda yangın çıktıRize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dönüm arazi zarar gördü.Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu Moskova'da gümüş madalya kazandıAnkara Devlet Opera ve Balesi’nin genç sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.Obez kedi Şiraz pilates ve yüzmeyle zayıflıyorDüzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, pilates yaparak ve havuzda yüzerek fazla kilolarından kurtulmaya çalıştı.Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradıUludağ'da aç kalan 2 ayı, çöp konteynerlerinde yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayılar daha sonra geldikleri ormanlık alana geri döndü. Tatil yapmaya gelenlerse olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.4 MartMetrobüs durağında yürüyen merdiven kazası yaşandıMecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu merdivendekiler aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildiİstanbul Güngören'de seçim çalışmaları yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kaçak çay ikram etmek isteyen esnaf güldürdü. Bolat'ı çay içmeye davet eden esnaf, ikramının önemini belirtmek için "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" dedi.5 MartEPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.6 MartSeksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybettiSeksenler dizisinin 'Zafer'i ünlü oyuncu Efe Deprem, sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı ve hayatını kaybetti. 9 MartEski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD için çalıştığını itiraf ettiEski emniyet personeli ve sabah programlarına sık sık katılan Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod adıyla MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya vefat ettiFenerbahçe'de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya 87 yaşında vefat etti.Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybettiUsta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti. 11 Mart’ta son yolculuğuna uğurlandı.10 Mart'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesi yayınlandı, Türkiye’den de iki kent yer aldı2023 yılının 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesine göre ilk sırada 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle İstanbul yer aldı. Listedeki bir diğer şehir ise Antalya oldu.11 MartCHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. 18 Mart’ta Canan Kaftancıoğlu 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeye çağırıldı.14 Martİstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldıİstanbul'da CHP'den AK Parti'ye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine rozetleri takıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yaptığı açıklamada "31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız'' dedi.15 MartMansur Yavaş'tan 'SMA testi yaptırmayanlara nikah kıymayacağız' açıklaması geldiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" açıklaması yaptı.16 MartKadıköy'de Kemal Sunal Müzesi açıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı.17 MartGazeteci Ali Sirmen hayatını kaybettiCumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunuydu. Bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.18 MartYüksek lisans ve doktora programlarına 2 yeni kriter getirildiYükseköğretim Kurulu (YÖK), lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak için "yayın" ve "akreditasyon" kriteri getirdi. Artık üniversitelerin doktora programına başvuru yapabilmesi için en az bir program akreditasyonunun olması gerekecek. Öğretim üyeleri başına düşen nitelikli yayın ya da eser sayısı ortalaması en az bir olacak.Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık ödül sorusuna ulaşıldıKenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Berk Göktaş adındaki genç yarışmacı, tüm sorulara doğru vererek 1 milyon liralık ödüle ulaştı.Özkan Uğur'suz ilk MFÖ konseri yapıldıMFÖ grubu, Özkan Uğur'un kaybının ardından ilk konserlerini verdi. Mazhar Fuat ve Fuat Güner konser sırasında duygusal anlar yaşadı, zaman zaman Özkan Uğur'un görüntüleri ekrana yansıtıldı.19 MartFETÖ'den aranan Boydak Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi.20 MartEski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybettiTürkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, hayatını kaybetti. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ersen Martin, aort damarı yırtıldığı için uzun süredir tedavi görüyordu.21 MartYüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçtiAysu Türkoğlu, "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için TSİ 09.00'da yaklaşık 13 derecelik suya girdi. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeyi başardı. Aysu Türkoğlu, parkuru 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Türkoğlu'nun ekibi sporcuyu botla takip etti.23 MartKarabük Üniversitesi ile ilgili HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddiaları ortaya atıldı23 Mart’ta sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımlar yapıldı. 28 Mart’ta Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.26 Martİş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildiEbru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, Orion Jv Havacılık şirketine 480 bin lira değerinde karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Cübbeli Ahmet' kalp krizi geçirdiKamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı.31 Mart31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yapıldı31 Mart yerel seçimlerine nüfusun yüzde 78.55’i katıldı. Seçim sonuçlarına göre Türkiye geneli kazanılan belediye sayısı CHP’nin 35 olurken AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İyi Parti 1, Büyük Birlik 1 oldu. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oy almışken Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 60.44 ile, İzmir’de Cemil Tugay yüzde 48.97, Adana’da Zeydan Karalar yüzde 46.57 ile CHP’de kalırken Hatay Mehmet Öntürk’ün yüzde 44.48 oy almasıyla AK Parti’ye geçti. Şanlıurfa’da ise Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38.87 oy alarak Yeniden Refah Partisi’ni Şanlıurfa’da sandıklardan galip çıkardı. Memleket Partisi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu ile kazandı. Bu Memleket Parti’sinin ilk ve tek belediyesi oldu. Şarkıcı Hilal Özdemir ise Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurduİYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.2 Nisanİstanbul'da 16 katlı binada yangın çıktı: 29 kişi hayatını kaybettiBeşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. 30 Mayıs’ta 9 şüpheli için ayrı ayrı 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 17 Temmuz’da 9 sanığın yargılanmasına devam edilirken ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybettiTürk sinemasına yönetmen, senarist ve yapımcı olarak çok sayıda katlı sağlayan Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.4 NisanAtatürk'e derdini anlatan çiftçinin torunu Tokat'ta belediye başkanı oldu31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi önünde düzenlenen tören ile belediye başkanlığı görevini teslim aldı.8 NisanMeral Akşener Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. 28 Nisan’da Müsavat Dervişoğlu genel başkan oldu.9 NisanTicaret Bakanlığı İsrail'e ihracatı durdurulduğunu açıkladı 9 Nisan'da İsrail'e ihracat durduruldu. 2 Mayıs'ta ise hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaret gümrüklerde durdurulduğu açıklanacaktı. Dünyanın en 'çapkın' ülkesi Türkiye olduWorld Population Review'ın dünya çapında yapmış olduğu bir araştırmaya göre dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu. Sıralamada 'en çapkın ülke' Türkiye oldu. 11 NisanDalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybettiMuğla'nın Menteşe ilçesinde, bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalaşan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.12 NisanAntalya'da teleferik kabini düştüAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay sonrasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 5 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı. 15 NisanArda Turan İspanya'da davalık olduArda Turan, İspanya'nın elit bir mahallesinde bulunan ve 18 milyon avro değerinde olduğu söylenen bir evde kiracı olarak kaldığı dönemde, ev sahibi tarafından 230 bin avroluk hasar bıraktığı iddiasıyla davalık oldu.17 NisanSelahattin Demirtaş ve 15 tutuklunun tahliye talebine ret kararı geldi6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı dava karar için ertelenmişti. Selahattin Demirtaş ve 15 tutuklunun tahliye talebine ret kararı geldi.18 Nisanİncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldüAdana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacağı ifade edildi.19 NisanTürk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan ödülTürk fizikçi Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı "çığır açıcı" keşfi ile Harvard Üniversitesi'nce ödüle layık görüldü. Bu ödülün çok az sayıdaki araştırma yapan öğrenciye verildiği belirtildi.20 NisanTürkiye'nin '9. İyilik Gemisi'ndeki yardımlar Gazze’ye doğru yola çıktıTürkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze’ye hareket etti.Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü olduÇankaya Belediye Meclis Üyesi olan Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu. Hür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek teşekkür etti.Hasan Can Kaya hastanelik oldu, ameliyat 5 saat sürdüKomedyen Hasan Can Kaya, halı saha maçında düşerek sakatlandı. Kaya'nın omuzunda kırıklar tespit edildi. Acil müdahale edilen ünlü komedyenin ameliyatı 5 saat sürdü.Uzaya çıkan ilk Suriyeli kozmonot Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybettiUzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip Tümgeneral Muhammed Faris'in Gaziantep'te bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.21 Nisanİzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı. Ünlü grup 1992 yılında ayrılmıştı, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.24 NisanSaadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurduFenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran katıldığı bir canlı yayında Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bir dahaki yayın ihalesine çok güçlü hazırlanıyoruz. Katar vatandaşlığına başvurdum" dedi.26 NisanTaksim saldırganı müebbete çarptırıldı13 Kasım 2022'de İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır 7 kez müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Muslera'nın 'emekliği' duyurulduUruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.27 NisanAvrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandıSırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rusya'da Anastasiia Kool'u yenerek altın madalya kazandı.29 NisanCHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulunduDiyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.30 NisanTemassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildiKartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.6 MayısHülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas ettiSanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı. Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da otelleri bulunuyordu.7 MayısİYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldıİYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem'in parti rozetini CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.İzmir'de İZBAN raydan çıktıİzmir Konak’ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu’na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı.8 MayısŞarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındıŞarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıcı, 9 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hititlerin 2 bin yıllık çivi yazıları yapay zekayla okunduKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hititlerin yaklaşık 2 bin çivi yazılı tabletin 3 boyutlu olarak taranıp yapay zeka tarafından okunduğunu söyledi.14 MayısKızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu alırken polislere yakalandığı ortaya çıktıOyuncu Feyza Civelek, uyuşturucu siparişi vermek suçlamasıyla polis tarafından yakalandı. Radara takılan şüpheli bir motosiklet sürücüsü Selçuk Ç., durdurulduğunda üzerinde 1.5 gram uyuşturucu madde bulundu. 16 MayısGültan Kışanak tahliye edildi6-8 Ekim olayları davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.17 MayısÜnlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybettiEvet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti. 20 Mayısİran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybettiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, kazasa diğer 8 kişinin de tamamının öldüğünü duyurdu. Türkiye’de de bir günlük yas ilan edildi.Samet Akaydın Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldıSosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan futbolcu Samet Akaydın, Yunan ekibi Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.22 MayısKırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandıKırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.24 MayısGalata Kulesi yeniden ziyarete açıldıKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla Galata Kulesi ziyaretçilere tekrar açıldı.26 MayısGalatasaray 24'üncü kez şampiyon olduGalatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyon oldu. Okan Buruk ise Galatasaray şampiyon olduktan sonra Florya'ya taraftarıyla şampiyonluğu kutlamaya gitmişti. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, taraftarların yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği görülmüştü. Bu sebeple 29 Mayıs'ta ise Okan Buruk hakkında suç duyurusu yapıldı. 27 MayısSokak köpeklerine yönelik girişimler tepkileri topladıSokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme hazırlığı ve hayvanları uyutma seçeneğinin gündeme getirilmesi tepkilere sebep oldu. Ancak tepkilere rağmen 30 Temmuz’da Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı.30 MayısAzra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki gösterildiAzra Kohen, İsrail'in Filistin saldırılarına yönelik, "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" yorumu büyük tepki aldı. 31 Mayıs’ta da Azra Kohen'in kitaplarının yayıncısı Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı.Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybettiUnutulmaz karakterlere imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu yaşamını kaybetti. Sanatçının vefatını X hesabında duyuran oyuncu Zafer Alagöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.31 MayısOtobüslerde emekliye yüzde 20 indirimŞehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm resmi gazetede yayınlanarak yönetmeliğe girdi.MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdiSüper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.1 HaziranTansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybettiTürkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, yaşamını yitirdi. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.3 HaziranAşkım Kapışmak serbest bırakıldı"Smart Trade Coin" isimli kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı. 31 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.4 HaziranUsta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybettiAşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. 72 yaşındaki Karanfil, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 25 Mayıs'ta entübe edilmişti. Tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti.6 HaziranJose Mourinho Fenerbahçe’deFenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. İlk olarak Aziz Yıldırım görüştüğünü açıklamıştı. 8 Kasım’da ise Mourinho hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. 8 HaziranTürkiye Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldıA Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Lig'teki ilk galibiyetini aldı.11 HaziranYeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybettiYeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesiyle duyurdu.12 HaziranTürkiye'den 2 üniversite '2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'a girdiİngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 'Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda Türkiye'den İTÜ ve Abdullah Gül Üniversitesi üç farklı kategoride ilk 10'a girdi.15 HaziranBüyükada'da minibüs eylemiİETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden grupta yer alan 10 kişi, araçların önüne geçip bunların çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.17 HaziranDiamond Tema'ya soruşturma, programa erişim engeli talep edildiSosyal medyada İslam'ı tartıştığı videolarıyla gündem olan Diamond Tema isimli YouTuber hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Programa da erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Peygamber efendimize yönelik İfade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir" dedi.21 Haziranİş insanı Kaya Sabancı Bodrum’da saldırıya uğradıBodrum Göltürkbükü'nde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi iş adamı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü.24 HaziranGalatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi, ay yıldız dövmesi yaptırdıMuslera sosyal medya hesabından 'Her zaman birlikte notuyla' yeni dövmesini paylaştı. Eşiyle birlikte yaptırdığı dövmede ay yıldızın yer alması dikkati çekti. Paylaşım sonrası Türk takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.26 Haziranİstanbul'da kaçak forma operasyonu yapıldıİstanbul'da yapılan operasyonda, yurt dışından kaç olarak yurda sokulduğu iddia edilen ve piyasa değeri 250 milyon liranın üzerinde olan Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine ait 180 bin 324 formanın ele geçirildiği duyuruldu.Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybettiKoç Holding'in kurucularından, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.28 HaziranTürkiye gri listeden çıktıTürkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.Milli yarış pilotu Seda Kaçan, Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot olduTCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda takımı TEXACO Team AMS ile DSG kategorisinde yarışan Seda Kaçan, bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Kaçan aynı zamanda Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu.1 TemmuzKayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Eylemler birçok ile yayıldıKayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin, 7 yaşındaki Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. Olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Kiralarda TÜFE dönemi: Yüzde 25’lik sınır sona erdiKira artışında yüzde 25'lik sınır sona erdi. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici oluyor. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.Sinan Ateş cinayeti davası başladıEski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. 22 sanık hakim karşısına çıkarken 8’i savunma yaptı. Savunma yapan tetikçi Eray Özyağcı, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini söyledi. Doğukan Çep ise savunmasında “Evet, ben azmettirdim. Planı ben yaptım ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim” dedi.Berber ve kuaför salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararıBerber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.2 TemmuzKabinede iki bakan değişti: Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atandıBir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına karara göre kabinede 2 bakan değişti. Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı. AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kurum, ikinci kez bakanlık görevine getirilmiş oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine ise Kemal Memişoğlu getirildi. Koca'nın yerine atanan Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu.3 TemmuzRTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal ettiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'ye yönelik olumsuz yayınlar yaptığı ve “Ermeni soykırımı” tezlerini savunduğu gerekçesiyle daha önce program durdurma ve idari para cezası uyguladığı Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal ettiğini açıkladı.Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammıHaziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı gerçekleşti. TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19.49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı. GİB’in açıklamasına göre, sigaralarda 1 pakette 6.49 lira, biralarda 1.51 lira, şaraplarda 7.45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2.06 lira, benzinde 1.84 lira, motorinde 1.72 lira, LPG'de 1.41 lira ÖTV artışı oldu.UEFA, Merih Demiral için soruşturma başlattıUEFA, Mili futbolcu Merih Demiral'a, Avusturya'ya attığı gol sonrasında Bozkurt işareti yaptığı için soruşturma başlattı. UEFA'ya o soruşturma nedeniyle Ankara'dan sert tepkiler geldi. Bozkurt işareti Ankara-Berlin hattında gerilime de yol açtı ve Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Memur ve emeklilerin maaş zammı belli olduMemur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranları belli oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine, enflasyon farkı olarak yüzde 9.31 ek artış yapılarak toplamda yüzde 19.31 zam uygulandı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 24.73 oranında artırıldı. En düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil, 39 bin 177 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 TL’ye çıktı.Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammıTÜİK'in bugün enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı.4 TemmuzPolat çiftine yönelik iddianamede 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendiDilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 31 şirkete ait taşınmaz, araç ve diğer tüm malvarlıklarının müsadere edilerek kamuya geçirilmesi talep edildi.5 TemmuzSigaraya 6 lira indirim3 Temmuz’da kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından ÖTV’ye yapılacak zam nedeniyle tüm sigara markalarına 9 ile 13 lira arasında zam yapıldı. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan güncelleme sonrası birçok sigara firması, zam kararından vazgeçerek indirim yapma kararı aldı. Bazı sigara grupları 6 lira indirime gitti.Sinan Ateş davasında 10 sanık hakkında tahliye kararıEski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada bugün beşinci celse görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 10 sanığı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç cezaAvrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Demiral'a verilen ceza, 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadı.9 TemmuzEhliyet sınavlarına yeni düzenlemeSürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişti. Sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verildi. Sınav süresi ise 40 dakika oldu.Elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacakUlaştırma alanında düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.Türksat 6A uzaya fırlatıldıTürkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.10 TemmuzAdnan Oktar için 8 bin 658 yıl hapis cezası onandıYargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı. Gerekçeli kararda Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamı kapatıldıYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşmişti. YÖK, programların dönüştürülürken toplam kontenjanın korunduğunu açıkladı.11 Temmuzİstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı geldiİstanbul'da 30 yaşını dolduran öğrenciler için İstanbulkart indirim oranları yüzde 10 olarak belirlendi. UKOME kararıyla, bu öğrenciler için Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma ücretlerinde yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.Polat çiftinin yargılanacağı gün belli olduDilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 28 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira olduğunu bildirdi.12 Temmuz‘Sokak hayvanları’ teklifi Meclis'e sunuldu: 'Ötanazi' yer aldıSahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması, hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesi ya da su kaynakları, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermesi durumunda, ilgili yerel yönetimler tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi uygulanabileceği ifade edildi.15 TemmuzÇeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybettiİzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.17 TemmuzYunan şarkıcı Çeşme'de sahneye çıkmadı: Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istediYunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konserde iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etti. Çeşme Belediye Başkanı Denizli "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" dedi.18 TemmuzKamuda tasarruf tedbirleri Meclis’te kabul edildi: Birden fazla maaş alma dönemi sona erdiKamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasa, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Yasayla birlikte kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek. Yasayla, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek. Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere de üst sınır getirilecek. Yasayla ayrıca, kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu. Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.19 TemmuzMoody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdıUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.Mavi ekran sorunu Türkiye’yi de etkilediABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanı, banka, hastane ve TV kanallarında kesintiye yol açan krizle ilgili "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik. Bir siber saldırı söz konusu değil" dedi.20 TemmuzTiyatro sanatçısı Şener Kökkaya hayatını kaybettiTiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, birçok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Kökkaya için taziye mesajı yayımlandı.21 TemmuzSokak hayvanları yasa teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarıldıSahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı.22 TemmuzZamlı emekli maaş farkları ödeme takvimi açıklandıSGK tarafından zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih açıklandı. Buna göre; emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi.24 TemmuzKulüpler Birliği Başkanlığı'na yeniden Ali Koç seçildiFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi.Ankara'da toplu taşıma ücretine zamAnkara’da toplu taşıma ücretine zam geldi. Tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7.5 liradan 10.5 liraya yükseldi.25 TemmuzSGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıklandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi olduğunu açıkladı.İstanbul'da ulaşıma zam geldiİstanbul’da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldı. 17.70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti 8.64’ten 9.76’ya yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise 250 TL’den 282.5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise 100 lira oldu.26 TemmuzTBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldıMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı. Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.27 TemmuzEn düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olduVergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.30 TemmuzTürkiye, Olimpiyat tarihinde ilk kez atıcılık dalında madalya kazandıParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.31 TemmuzOyuncu Genco Erkal hayatını kaybettiBir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal'ın X hesabından da Şair Nazım Hikmet’in “Veda” şiirinin dizeleri paylaşıldı.1 AğustosCumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.Konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldiKonutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldı. Fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasının yüzde 24-25 olacağı belirtildi.KKM'de stopaj oranları artırıldıResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiAK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi.AYM’den Can Atalay kararı: Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedirAnayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'de açıklanan gerekçeli kararla Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirtti.2 AğustosSGK açıkladı: En düşük emekli aylığının fark ödemesi 7 Ağustos’taSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildiBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada, ‘Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı’ denildi.En düşük emekli maaşı arttı, yurt dışı harcı değiştiEn düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu.4 AğustosSADAT'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybettiUluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi 79 yaşında hayatını kaybetti.Milli okçu Mete Gazoz çeyrek finalde oyunlara veda ettiParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.5 AğustosPiyasalarda kara pazartesi' yaşandıABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin ardından küresel piyasalardaki satış baskısı derinleşti. Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 3'yi aştı. BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5 ve 7'yi aşması nedeniyle 2 kere endekse bağlı devre kesici uygulandı.Yurt dışından alışverişe vergi zammı geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 oranında artış yapıldı. Alışveriş limiti 30 avroya indirildi.7 AğustosPopüler oyun platformu Roblox engellendiÇocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Yasak, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla yürürlüğe girdi.9 AğustosAltındağ'da köpek ölümleri gündeme oturduAnkara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu. Sosyal medyada hayvanseverler tepki gösterirken konuya ilişkin açıklama yapan Altındağ Belediyesi, söz konusu arazinin hayvan mezarlığı olduğunu duyurdu.10 AğustosInstagram'a erişim engeli kaldırıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Instagram’a erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu.Filenin sultanları Olimpiyat dördüncüsü olduParis 2024'te bronz madalya mücadelesinde Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 kaybetti. Milli Takım, olimpiyatları 4’üncü sırada tamamladı.14 AğustosMEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldıMilli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı.15 AğustosKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiKöprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 555 TL olurken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 585 TL oldu. İstanbul-İzmir otobanı Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil bin 370 TL'ye çıktı.İzmir Karşıyaka’da orman yangını çıktıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 Ağustos’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.16 AğustosTBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga çıktıTBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda kavga çıktı. Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.17 AğustosHababam Sınıfı'nın ünlü oyuncusu Tuncay Akça hayatını kaybetti‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan efsane oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybettiBir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.19 AğustosDilan Polat tahliye edildi"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından açılan dava kapsamında tutuklu bulunan ve hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı.20 AğustosReha Muhtar yoğun bakıma alındıGazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar, yoğun bakıma alındı. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını ileri sürdü.22 AğustosTürkiye'de Batı Nil Virüsü tespit edildiTürkiye'de Batı Nil Virüsü hastalarının olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bakanlık açıklamasında, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiralığa çıkacakResmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.23 AğustosGSS kapsamında belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara ceza uygulanacakGenel Sağlık Sigortası kapsamında, belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara bunun beş katı kadar ceza uygulanacağı açıklandı.Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 59 ilde artacak: Rapor yayınlandıNüfusu artması ve düşmesi beklenen iller, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmaları sonrasında belirlendi. Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2.8 milyon artması bekleniyor. 59 ilde nüfus artışı bekleniyor.27 Ağustos"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.29 AğustosNarin Güran haberleri için yayın yasağı kararıDiyarbakır'da kaybolan ve aramaları çalışmalarında 9’uncu gününe girilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın haberlerine yayın yasağı getirildi.30 AğustosDilruba Kayserilioğlu tahliye edildiİzmir’de bir sokak söyleşisi sırasında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.1 EylülSinema oyuncusu Ahu Tuğba hayatını kaybettiAhu Tuğba, 69 yaşında ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.2 Eylülİzmir'de ABD askerinin başına çuval geçiren 15 kişi gözaltına alındıTürkiye Gençlik Birliği (TGB), üyesi bir grup ABD savaş gemisinde görevli askerin başına çuval geçirdi. İzmir Valiliği, olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadıAyhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi sebebiyle tutuklu 7 sanığın, tahliyesine karar verildi.3 EylülKerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer olduGalatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon avro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu resmi olarak duyurdu.4 EylülMısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya geldiMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulundu.Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktıBahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Dilan Polat ve Engin Polat 'kara paradan' ilk kez hakim karşısına çıktıKara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısına çıktı.5 EylülOrta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıklandı. 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3.5'e düşürüldü. 2025 yılının büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseltildi.6 EylülMetin Lokumcu davasında karar verildiMetin Lokumcu davasında aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti tarafından beraat kararı verildi.Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da kurşunla hayatını kaybettiBatı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi gerçek mermiyle başından vuruldu. Eygi hayatını kaybetti.Engin Polat tahliye edildiSosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi.7 EylülFitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükselttiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi.8 Eylül8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulunduDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ulaşılan cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin “Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte, dere kenarında, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur” açıklaması yaptı.9 EylülNarin Güran cinayetinde ilk itiraf geldiNarin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ortaya çıktı. İtirafçı Bahtiyar, küçük kızın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında dereye attığını anlattı.Narin Güran Diyarbakır'daki köyünde defnedildiDiyarbakır Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran kendi köyünde toprağa verildi.10 EylülSalim Güran'ın avukatı davadan çekildiDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul müdafilik görevinden çekildiğini açıkladı.Narin cinayetinde itirafçı tutuklandıDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.11 EylülDarp ve cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebek beyin kanaması geçirdiTekirdağ’da yakınları tarafından hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin darp ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Sıla bebek geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan annesi Bakiye Yeniçeri tutuklandı.Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan amcası muhtarlık görevinden uzaklaştırıldıNarin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.12 EylülAlper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı.Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu: İdil Bilgen güzellik kraliçesi seçildiMiss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi açıklandı. Dün gece gerçekleştirilen final gecesinde, 24 yaşındaki tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen birincilik tacını aldı. 13 EylülJahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandıAntalya'da "Pungent 666" ve "Jahrein" rumuzlu iki sosyal medya ünlüsü, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jahrein lakaplı isim bir ay hapiste kaldı. Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 zanlı tutuklandıDiyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.14 EylülResmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındıResmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı.15 EylülEmlakta doğrulanmış ilan dönemi başladıTicaret Bakanlığı'nın, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi yarın başladı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş süreci öngörülen düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen devreye alınacak.16 EylülBakan Uraloğlu’ndan kişisel verilerin çalınması iddiasına yanıtKişisel verilerin çalındığı iddiasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de şu anda 'asla' böyle bir gündem olmadığını söyledi.17 EylülNarin'in yengesi Hediye Güran tutuklandıNarin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan yengesi Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybettiBir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olmuştu.20 EylülSeçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı geldiYüksek karlı özel fon davasında bankacı Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları başkalarına faiz olarak ödediğini söyledi.Bahar Candan tahliye edildiBahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.21 EylülŞarkıcı Metin Arolat hayatını kaybettiŞarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arolat'ın ani ölümü o dönem "sarı serum" tartışmaları başlatmıştı. 23 Eylülİstanbul’da polise silahlı saldırı: Şeyda Yılmaz şehit olduİstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken biri polis iki kişi de yaralandı.27 EylülKredi kartı borçlarına yapılandırma getirildiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.Eski milli futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradıEski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı.1 EkimGüneri Cıvaoğlu hayatını kaybettiBir süredir kanser tedavisi gören Gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.3 EkimCem Garipoğlu’nun mezarı açıldıMünevver Karabulut’u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağında kefen olmadığı ve naylon poşet bulunduğu yer aldı.4 Ekimİstanbul'da vahşet: 2 öldürüp surlarda intihar ettiİstanbul’da yarım saat arayla 2 kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti.TÜİK ilk kez yayımladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli olduTÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini ilk kez açıkladı. Buna göre TÜFE eylülde aylık yüzde 2.80 arttı. Önceki aya yönelik veri ise, yüzde 2.83 olarak açıklandı.Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybettiTürk pop ve rock müzik tarihinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören kızı Eda Alanson, 55 yaşında hayatını kaybetti.7 EkimBakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca, elektrikte yeni destek modelinin geleceğini açıkladı.Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebek hayatını kaybettiŞiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybettiSaadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti.8 EkimCem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandıMünevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu duyurdu.9 EkimDiscord'a erişim engeli getirildiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle Discord'a Türkiye’den erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.10 EkimDomuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, bakanlığın listesine eklendiTarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle ünlü köfteci zinciri Köfteci Yusuf da dahil edildi. Köfteci Yusuf, bu iddiaların bir kumpas olduğunu ve firmanın itibarını zedelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.11 Ekim‘Mavi dil hastalığı’ 20 yıl sonra ilk kez görüldüAdana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü belirtildi.Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltındaBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.12 EkimKredi kartlarından savunma sanayi için pay alınmasına yönelik tasarıAK Parti'nin açıkladığı yeni vergi paketi, kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Paket kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL'lik bir kesinti yapılarak Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması gündeme getirildi. Ancak daha sonra savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi.15 EkimTimur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandıİstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olarak ABD'ye kaçan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulunduİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.17 EkimMemurun fazla mesai ücreti belli oldu2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile birlikte devlet memurlarının 1 Ocak'tan itibaren alacağı fazla mesai ücreti açıklandı. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yüzde 26.7 zamlanarak 12 lira 80 kuruşa çıkacak.Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybettiSinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.18 EkimResmi Gazete'de yayımlandı: Ödemelerini banka üzerinden yapmayanlara cezaHazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren yeni bir düzenleme yayımladı.19 Ekim'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildiİstanbul'da "Yenidoğan çetesiyle" bağlantılı 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Ayrıca, çeteyle ilgili düzenlenen iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin de ruhsatı iptal edildi.21 EkimNarin Güran cinayeti: 4 kişiye sanığa müebbet istemiNarin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı'Hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.22 EkimBahçeli'den Öcalan çağrısı geldiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi.23 EkimAnkara TUSAŞ'ta terör saldırısı düzenlendi.TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği açıklandı. Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldıTürk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.24 EkimTUSAŞ saldırısındaki kadın teröristin kimliği belirlendiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıran kadın teröristin de PKK'lı olduğunu belirterek kimliğini açıkladı. Kadın saldırganın Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm' verildiTUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi.25 Ekim'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildiİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.27 EkimCem Garipoğlu'nun mezarındaki poşette bulunan kanın insana ait olmadığı açıklandıCem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan poşetteki kanın insan kanı olmadığı ortaya çıktı.29 EkimEt fiyatlarına zam geldiUlusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi. Türkiye geneli ortalama dana karkas et fiyatı 323.25 TL olurken ortalama kuzu karkas et fiyatı ise 364.86 TL oldu.30 EkimEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandıİstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Toplu ulaşımda tek kart dönemiBakan Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı. Toplu taşımada tek kart döneminin yıl sonuna kadar 18 ilde başlaması hedeflendi.31 EkimEsenyurt Belediyesi'ne kayyum atandıTutuklanan Ahmet Özer yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.1 KasımVergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' tam liste duyurulduHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin tam listesini paylaştı. Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak tanınan ve vergi borcu ile cezası bulunan mükellefler tek tek açıklandı.2 Kasım9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunan baba cezaevinde intihar ettiTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklanan baba G.Ş., cezaevinde intihar etti.4 KasımMardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandıMardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. 3 belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp ve Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.5 Kasım2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu2025 yılında traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti bin 335 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römorklar için 2 bin 622 TL, ağır vasıta ise 3 bin 544 TL oldu.TÜPRAŞ'ta patlamaTürkiye Petrol Rafinerileri, İzmit rafinerisinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada patlamada 12 kişi yaralandı.7 KasımSoyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldıTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen düzenlemenin geri çekildiği açıklandı.Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' dönemi sona eriyorHavalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak.Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol kriziCHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında İzmir'de sokak röportajı sırasında sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında hata yaptığını açıkladı. Dilruba Kayserilioğlu, Özel’i yalanladı.8 KasımNarin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran hastaneye kaldırıldıNarin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşma salonunda yaşanan gerginlik sonrası baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı.ABB Meclisi'nde konser tartışması yumruklu kavgaya dönüştüAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin kasım ayı ilk toplantısında tansiyon yükseldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen konserin harcamaları gündeme gelince meclis üyeleri arasında kavga çıktı.11 KasımSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ‘ev hapsi’ kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturmaTutuklanan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.Marmaray’da güvenlik görevlisi yolcuyu vurduİstanbul Bostancı'daki Marmaray durağında bir güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu.İzmir'de elektrik sobası faciası: 5 kardeş yangında can verdiİzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş hayatını kaybetti.13 Kasımİzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiİzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kız çocuğunun yapılan kan testlerinde HIV pozitif olduğu tespit edildi. AIDS hastalığının son evresine gelen çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturmasıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira aldığı iddialarını ihbar olarak ele alıp, İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi.14 KasımİBB'ye usulsüz harcama soruşturmasıAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından yapılan etkinlik ve konserler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı. 15 KasımEFT ve FAST işlemlerinde ek ücret uygulaması kaldırıldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.Elektrik faturalarında yeni düzenlemeElektrik faturalarında düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Söz konusu karar 1 Ocak itibarıyla yürürlükte olacak.17 KasımKaraciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybettiKaraciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.18 KasımEski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldıEski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılmasına az bir zaman kala tarih değişti. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'tı ancak eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Bakan Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklamaMSB, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kaynaklar "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" dedi.20 KasımEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandıEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.22 KasımTunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandıİçişleri Bakanlığı tarafından DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine kayyum atandı.24 KasımSıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybettiTekirdağ'da darp ve cinsel istismar sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.25 Kasımİzmir Aliağa TÜPRAŞ Rafinerisinde yangınTÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Aliğa TÜPRAŞ Rafinerisinde çıkan yangının söndürüldüğü olayda ölü-yaralı bulunmadığı bildirildi.Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyorGenel Sağlık Sigortası borçları yeniden düzenleniyor. Meclis'e sunulan kanun teklifi ile 2015 yılından önceki borçlar tamamen silinecek. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı tartışmasıSiyasette belediye kreşleri tartışması büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etti. Bakanlığın ise belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiği öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu yazının kreşlerle alakalı olmadığını söyledi.27 KasımYeniden değerleme oranıyla 2025 zamlar netleştiYeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. Buna göre, pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, IMEI kayıt ücretine ne kadar zam geleceği belli oldu.28 KasımSahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı50-100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinelerinden bile geçtiği ifade edilirken bazı döviz büroları alarma geçerek dolar alımlarını durdurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar iddialarıyla ilgili harekete geçerek soruşturma başlattı.30 KasımŞarkıcı Suavi’ye para cezası kesildiÜnlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'daki arazisinde bulunan 37 ağacın kesilmesiyle ilgili denetimler sonucunda 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.Bekçilere üst arama yetkisi verildi.Yetkisiz çakar kullanımına verilen ceza 96 bin liraya yükseltilirken bekçilere de üst arama izni verildi. Yasayla birlikte bekçiler, başkasının yaşamını tehlikeye atabilecek bir eşya bulunduğundan şüphelenilmesi durumunda elle arama yapabilecek.3 AralıkYenidoğan çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in şüpheli şekilde hayatını kaybettiYenidoğan Çetesi davasında ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, hayatını kaybetti.5 aylık enflasyon farkı belli olduMilyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan kasım enflasyon verisiyle birlikte Ocak 2025 maaş zammına odaklandı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4.15 olarak hesaplandı.Ayhan Bora Kaplan'a hapis cezası61 kişinin yargılandığı suç örgütü davasında karar açıklandı ve Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi.4 AralıkTarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladıTarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri ilgili listesinde bu kez de 4 çay markası yer aldı. Bakanlık bu ürünlerde gıda boyasının ciddi zehirlenmelere neden olabileceğini açıkladı.2024’ün en çok dinlenen şarkısı belli olduDünyaca ünlü müzik uygulaması 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Türkiye'de en çok dinlenen müzik yapımı Batuflex ve Era7capone'nin 'Cıstak' şarkısı olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk olarak açıklandı.ÖTV muafiyetli araçlarda yeni düzenlemeEngelli araçlarına yeni düzenleme geldi. ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçların kullanımına ilişkin sınırlamalar getirildi. Araçların, engelli kişi dışında kullanması yasaklandı.5 AralıkCep telefonu alımında tüketici kredisi ve taksit sayısına düzenleme geldiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taksitle cep telefonu alımlarında taksit sınırlarını yeniden belirledi. 12 ay vade ile cep telefonu alımında üst sınır 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. 20 bin liranın üzerindeki cep telefonu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Mahruki tahliye edildi.6 AralıkMEB’in okullardaki kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldıMEB’e bağlı okulların kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek.8 AralıkUsta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybettiTürk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören 80 yaşında hayatını kaybetti.9 AralıkKYK burs ve kredi ücretleri belli olduKredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ücretleri açıklandı. Yükseköğretimde bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 6 bin TL ve doktora öğrencileri 9 bin TL alacak.Ehliyet yaş sınırı düşürüldüResmi Gazete'de yayımlanan kararla ehliyette yaş sınırı düşürülürken sağlık kontrolleri sıklaştırıldı. Yeni karara göre M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düşürüldü.13 AralıkResmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenlemeResmi Gazete’de yayımlanan kararla, trafik sigortası primlerinde değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle trafik sigortası primlerine zam yapılırken, engelli bireylere yüzde 20’ye kadar indirim sağlanacak.Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybettiBursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti.24 AralıkBalıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybettiBalıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.28 AralıkDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

