Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/yunan-sarkici-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-var-diye-sahneye-cikmadi-seyirciler-izmir-marsi-okudu-1085961870.html
Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu
Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu
Sputnik Türkiye
Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunması nedeniyle sahneye... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T07:01+0300
2024-07-18T07:02+0300
yunan
izmir
izmir marşı
yaşam
atatürk
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
fotoğraf
tepki
çeşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073718654_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afa1775fa3459bae17513b760c707e75.jpg
Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde, Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.İzmir Marşı ile tepkiVandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı. Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/adele-muzige-uzun-bir-ara-veriyor-1085936394.html
izmir
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073718654_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_5447345333890fc5ce3d83ae1b8d5e03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunan, izmir, izmir marşı, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, fotoğraf, tepki, çeşme, türk eğitim vakfı, konser, iptal, lal denizli
yunan, izmir, izmir marşı, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, fotoğraf, tepki, çeşme, türk eğitim vakfı, konser, iptal, lal denizli

Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu

07:01 18.07.2024 (güncellendi: 07:02 18.07.2024)
© İHATürk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA
Abone ol
Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunması nedeniyle sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi büyük tepki topladı. seyirciler topluca İzmir Marşı okurken, Çeşme Belediye Başkanı Denizli, "İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin' dedi.
Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde, Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.

İzmir Marşı ile tepki

Vandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı.
Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."
Adele - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
YAŞAM
Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor
Dün, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала