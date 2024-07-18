https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/yunan-sarkici-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-var-diye-sahneye-cikmadi-seyirciler-izmir-marsi-okudu-1085961870.html
Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu
Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu
Sputnik Türkiye
Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunması nedeniyle sahneye... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde, Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.İzmir Marşı ile tepkiVandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı. Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:
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yunan, izmir, izmir marşı, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, fotoğraf, tepki, çeşme, türk eğitim vakfı, konser, iptal, lal denizli
Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu
07:01 18.07.2024 (güncellendi: 07:02 18.07.2024)
Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunması nedeniyle sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi büyük tepki topladı. seyirciler topluca İzmir Marşı okurken, Çeşme Belediye Başkanı Denizli, "İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin' dedi.
Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde, Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.
Vandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı.
Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."