https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/yunan-sarkici-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-var-diye-sahneye-cikmadi-seyirciler-izmir-marsi-okudu-1085961870.html

Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu

Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Seyirciler İzmir Marşı okudu

Sputnik Türkiye

Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri bulunması nedeniyle sahneye... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T07:01+0300

2024-07-18T07:01+0300

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Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde, Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.İzmir Marşı ile tepkiVandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı. Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

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