https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/mehmet-ozhaseki-yerine-atanan-isim-belli-oldu-1085420812.html

Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı

Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı

Sputnik Türkiye

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istifa eden Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T00:47+0300

2024-07-02T00:47+0300

2024-07-02T00:52+0300

türkiye

son dakika

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

murat kurum

mehmet özhaseki

fahrettin koca

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

resmi gazete

kemal memişoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1085420812.jpg?1719870721

Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu ve Mehmet Özhaseki'den boşalana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığa'na Murat Kurum getirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, mehmet özhaseki, fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, resmi gazete, kemal memişoğlu