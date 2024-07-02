https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/mehmet-ozhaseki-yerine-atanan-isim-belli-oldu-1085420812.html
Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı
Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı
Sputnik Türkiye
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istifa eden Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T00:47+0300
2024-07-02T00:47+0300
2024-07-02T00:52+0300
türkiye
son dakika
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
murat kurum
mehmet özhaseki
fahrettin koca
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
resmi gazete
kemal memişoğlu
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Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu ve Mehmet Özhaseki'den boşalana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığa'na Murat Kurum getirildi.
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son dakika, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, mehmet özhaseki, fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, resmi gazete, kemal memişoğlu
son dakika, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, mehmet özhaseki, fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, resmi gazete, kemal memişoğlu
Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı
00:47 02.07.2024 (güncellendi: 00:52 02.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istifa eden Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Kararı ile Kemal Memişoğlu atandı.
Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu ve Mehmet Özhaseki'den boşalana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığa'na Murat Kurum getirildi.