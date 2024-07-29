https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculukta-klasik-yay-erkek-milli-takimi-ceyrek-finalde-1086299218.html
Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finalde
Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:41+0300
2024-07-29T12:41+0300
2024-07-29T13:12+0300
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Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.
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okçuluk, mete gazoz, son dakika
okçuluk, mete gazoz, son dakika
Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finalde
12:41 29.07.2024 (güncellendi: 13:12 29.07.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.
Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.
İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.
Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.