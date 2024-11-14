https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ibbye-konser-incelemesi-ekrem-imamoglundan-ilk-aciklama-1090382526.html
İBB'ye usulsüz harcama soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
İBB'ye usulsüz harcama soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından yapılan etkinlik ve konserler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:32+0300
2024-11-14T11:32+0300
2024-11-14T11:47+0300
politika
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
konser
ankara büyükşehir belediyesi
soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüz harcama soruşturması başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak, bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk açıklama geldi.İmamoğlu itibar suikastı yapıldığını belirterek, "Bizim kimseden korkumuz yok. Teftiş edilmekten onur duyarız. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerini ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor" dedi.'Bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım'İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.Teftiş edilmekten onur duyarız, kamusal iş yapıyoruz. Ama buradan teftiş eden denetleyen akla diyorum ki; alın CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ya da Mansur Yavaş’ı İstanbul’u ne kadar denetlediniz ya da Türkiye’deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bu kadar ileri söylüyorum.Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mansur-yavastan-bakan-isikhana-yanit-toplu-bir-hucum-baslatildigi-anlasilmaktadir-1090366491.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konser, ankara büyükşehir belediyesi, soruşturma
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konser, ankara büyükşehir belediyesi, soruşturma
İBB'ye usulsüz harcama soruşturması: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:32 14.11.2024 (güncellendi: 11:47 14.11.2024)
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından yapılan etkinlik ve konserler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan inceleme için ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "Yapılan bu itibar suikastlarını göğüslemek konusunda son derece idmanlıyım. Vız gelir tırıs gider sözü tam bunlara göre" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüz harcama soruşturması başlatıldı. Soruşturma gerekçesi olarak, bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk açıklama geldi.
İmamoğlu itibar suikastı yapıldığını belirterek, "Bizim kimseden korkumuz yok. Teftiş edilmekten onur duyarız. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerini ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor" dedi.
'Bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım'
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.
Teftiş edilmekten onur duyarız, kamusal iş yapıyoruz. Ama buradan teftiş eden denetleyen akla diyorum ki; alın CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ya da Mansur Yavaş’ı İstanbul’u ne kadar denetlediniz ya da Türkiye’deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bu kadar ileri söylüyorum.
Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor."