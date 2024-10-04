https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/tuik-ilk-kez-yayimladi-mevsim-etkilerinden-arindirilmis-enflasyon-belli-oldu-1088833407.html
TÜİK ilk kez yayımladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
TÜİK ilk kez yayımladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini ilk kez açıklaı. Buna göre TÜFE eylülde aylık yüzde 2,80 arttı. Önceki aya yönelik veri ise, yüzde... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T17:42+0300
2024-10-04T17:42+0300
2024-10-04T17:42+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
gıda enflasyonu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) Eylül'de aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise Eylül'de aylık yüzde 2,71 arttı.Eylül ayı enflasyonu yüzde 2,97 olmuştuTÜİK eylül ayı enflasyon verilerini dün açıklarken; buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık yüzde 49,38 arttı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kiracilarin-enflasyonu-ikiye-katladi-zam-farki-nedeniyle-yillik-zarar-36-bin-tlyi-asacak-1088800807.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, gıda enflasyonu
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, gıda enflasyonu
TÜİK ilk kez yayımladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu
TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini ilk kez açıklaı. Buna göre TÜFE eylülde aylık yüzde 2,80 arttı. Önceki aya yönelik veri ise, yüzde 2,83 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) Eylül'de aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.
Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise Eylül'de aylık yüzde 2,71 arttı.
Eylül ayı enflasyonu yüzde 2,97 olmuştu
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini dün açıklarken; buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık yüzde 49,38 arttı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi.