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SON DAKİKA | Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Sputnik Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

00:13 07.09.2024
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti
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