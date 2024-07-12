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Sokak köpeklerine yönelik kanun TBMM'de: Kuduz riski taşıyan köpeklerin uyutulması planlanıyor
Sokak köpeklerine yönelik kanun TBMM'de: Kuduz riski taşıyan köpeklerin uyutulması planlanıyor
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Türkiye'de uzun süredir gündem olan sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi, meclise sunuldu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulmasını, yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getirdiklerini belirtti. Güler, "Kanun emrine uymayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören bir yaptırım getiriyoruz." dedi.Güler, şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html
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Sokak köpeklerine yönelik kanun TBMM'de: Kuduz riski taşıyan köpeklerin uyutulması planlanıyor

16:16 12.07.2024 (güncellendi: 16:17 12.07.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Sokak köpeği
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
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Türkiye'de uzun süredir gündem olan sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi, meclise sunuldu.
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulmasını, yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getirdiklerini belirtti. Güler, "Kanun emrine uymayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören bir yaptırım getiriyoruz." dedi.
Güler, şu açıklamayı yaptı:

"Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor.

Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.

(Belediyelerin sorumlulukları) 2028 yılına kadar belediyelere geçiş dönemi için bir imkan sağlıyoruz. Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.

Sokak, hayvanlar için bir yaşam alanı olarak tarif edilemez. Daha kaliteli, daha korunaklı yaşam alanlarında olmayı hak ediyorlar. Bu kanunumuzda herhangi bir sebep olmadan bir hayvanımızı öldürdüğünüzde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getiriyoruz"

sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
Sokak hayvanları yasası hazır: Köpek toplamayan belediye başkanına hapis cezası geliyor
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