Sokak köpeklerine yönelik kanun TBMM'de: Kuduz riski taşıyan köpeklerin uyutulması planlanıyor

"Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor.

Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.

(Belediyelerin sorumlulukları) 2028 yılına kadar belediyelere geçiş dönemi için bir imkan sağlıyoruz. Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.

Sokak, hayvanlar için bir yaşam alanı olarak tarif edilemez. Daha kaliteli, daha korunaklı yaşam alanlarında olmayı hak ediyorlar. Bu kanunumuzda herhangi bir sebep olmadan bir hayvanımızı öldürdüğünüzde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getiriyoruz"